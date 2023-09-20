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اكتشف العلماء هياكل خشبية عمرها ما يقرب من نصف مليون عام في أفريقيا

Byغابرييل بوتا

سبتمبر 20، 2023
اكتشف العلماء هياكل خشبية عمرها ما يقرب من نصف مليون عام في أفريقيا

كشفت دراسة حديثة نشرت في مجلة Nature عن اكتشاف هياكل خشبية عمرها ما يقرب من نصف مليون عام في أفريقيا. هذا الاكتشاف يدفع إلى حد كبير السجل التاريخي للأعمال الخشبية الإنشائية، حيث كانت أقدم الأمثلة سابقًا عبارة عن منصات عمرها 9,000 عام على حافة بحيرة بريطانية.

تم اكتشاف جذوع الأشجار بالقرب من شلالات كالامبو في زامبيا من قبل فريق دولي من العلماء. تم العثور على هذه الجذوع محززة ومدببة، مما يشير إلى براعة بشرية متعمدة. وهذا اكتشاف مهم، حيث أن المنتجات الخشبية القديمة نادرة للغاية بسبب تدهور المواد العضوية بمرور الوقت.

ويعتقد الباحثون أن البشر الأوائل في أفريقيا كانوا يستخدمون الخشب في إبداعات أكثر طموحًا، مثل المنصات أو الممرات، بالإضافة إلى أدوات مثل الرماح وعصي الحفر. ومع ذلك، فإن الغرض الدقيق من هذه الهياكل الخشبية لا يزال مجهولا.

تم تحديد عمر القطع الأثرية الخشبية باستخدام تقنيات التأريخ الجديدة التي تقيس الطاقة المحتبسة في حبيبات الكوارتز. ووجد الباحثون أن هذه الأشياء تعود إلى ثلاثة عصور مختلفة: قبل 487,000 ألف سنة، وقبل 390,000 ألف سنة، وقبل 324,000 ألف سنة. وتشير هذه النتائج إلى أن الناس عاشوا بجانب النهر على مدى آلاف الأجيال أو عادوا إليه بشكل دوري.

يوفر اكتشاف هذه الهياكل الخشبية القديمة رؤى قيمة حول مهارات وقدرات أسلافنا الأوائل. إن البراعة المتعمدة التي تظهر في تشكيل جذوع الأشجار باستخدام الفؤوس وأدوات الكشط تسلط الضوء على مدى تعقيد قدراتهم في الأعمال الخشبية.

ومن خلال الحفاظ على هذه القطع الأثرية من خلال صور عالية الدقة، تمكن العلماء من دراسة وتفسير أساليب الحرفة التي استخدمها أسلافنا الأوائل. لا يوسع هذا الاكتشاف معرفتنا بتاريخ البشرية فحسب، بل يؤكد أيضًا على أهمية توثيق القطع الأثرية القديمة والحفاظ عليها للبحث المستقبلي.

مصادر:
– https://www.nature.com/articles/s41586-021-03625-5
– جامعة ريدينغ
– جامعة ليفربول

By غابرييل بوتا

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