اكتشف العلماء المناظر الطبيعية القديمة في شرق القارة القطبية الجنوبية

حقق العلماء اكتشافًا رائدًا في شرق القارة القطبية الجنوبية، حيث كشفوا عن مناظر طبيعية قديمة كانت مخبأة تحت الغطاء الجليدي. ومن خلال استخدام بيانات الأقمار الصناعية والرادار المخترق للجليد، تمكن الباحثون من رسم خريطة لمنطقة تبلغ مساحتها 32,000 ألف كيلومتر مربع والكشف عن مناظر طبيعية كانت تشبه في السابق التلال والوديان في شمال ويلز الحالية، وفقًا لتقرير شبكة CNN.

وتهدف الدراسة، التي نشرت في مجلة Nature Communications، إلى فهم تطور الغطاء الجليدي مع مرور الوقت واستكشاف مظهر الأرض قبل دفنها تحت الجليد. ووصف ستيوارت جاميسون، مؤلف الدراسة الرئيسي والأستاذ في قسم الجغرافيا بجامعة دورهام، المشهد المخفي بأنه “أقل شهرة من سطح المريخ”.

وشدد جاميسون على أهمية دراسة الأرض الواقعة تحت الغطاء الجليدي لما لها من دور كبير في التحكم في تدفق الجليد في القارة القطبية الجنوبية واستجابتها للتغير المناخي. تعتبر الحالة المحفوظة لهذا المشهد القديم رائعة، حيث أن حركة الجليد عادة ما تؤدي إلى تآكل الأرض وتشكيلها بمرور الوقت.

يقدم هذا الاكتشاف رؤى قيمة حول استقرار الطبقة الجليدية في شرق القارة القطبية الجنوبية، والتي لديها القدرة على رفع مستويات سطح البحر بمقدار 60 مترًا مع استمرار درجات الحرارة العالمية في الارتفاع. وتشير الدراسة إلى أن مناخ الأرض قد يتجه نحو ظروف مشابهة لتلك التي ظهرت عندما ظهر هذا المشهد قبل ملايين السنين، مع درجات حرارة أعلى بكثير مما هي عليه اليوم.

وباستخدام البيانات الجيوفيزيائية، تمكن العلماء من اكتشاف الوديان المترابطة تحت الغطاء الجليدي الذي يبلغ سمكه 2 كيلومتر. في حين أن البحث لا يقدم دليلا مباشرا على الحياة التي ربما ازدهرت في هذا المشهد القديم، فإن وجود الأنهار الماضية يشير إلى أن الغطاء النباتي قد ازدهر على الأرجح.

يفتح هذا الاكتشاف الرائد آفاقًا جديدة لمزيد من الاستكشاف وفهم مناخات الأرض الماضية والتأثير المحتمل لتغير المناخ في المستقبل. بينما يواصل العلماء التعمق في الأسرار المخفية تحت السطح الجليدي للقارة القطبية الجنوبية، فإنهم يأملون في اكتشاف المزيد عن تاريخ كوكبنا القديم وآثاره على المستقبل.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

1. كيف تم اكتشاف المناظر الطبيعية القديمة في شرق القارة القطبية الجنوبية؟

تم اكتشاف المناظر الطبيعية القديمة في شرق القارة القطبية الجنوبية باستخدام بيانات الأقمار الصناعية والرادار الذي يخترق الجليد. أتاحت تقنيات الاستشعار عن بعد هذه للعلماء رسم خريطة لمساحة تبلغ 32,000 ألف كيلومتر مربع والكشف عن المناظر الطبيعية المخفية تحت الغطاء الجليدي.

2. ماذا يخبرنا هذا الاكتشاف عن استقرار الطبقة الجليدية في شرق القطب الجنوبي؟

يوفر اكتشاف المناظر الطبيعية القديمة المحفوظة جيدًا رؤى قيمة حول استقرار الغطاء الجليدي في شرق القارة القطبية الجنوبية. تتمتع هذه الطبقة الجليدية بالقدرة على المساهمة بشكل كبير في ارتفاع مستويات سطح البحر بسبب حجم الجليد الهائل فيها. ومن خلال فهم تاريخ وخصائص الأرض الموجودة تحت الغطاء الجليدي، يمكن للعلماء أن يفهموا بشكل أفضل كيف يمكن أن تستجيب لتغير المناخ في الماضي والحاضر والمستقبل.

3. ما أهمية هذا الاكتشاف بالنسبة لأبحاث تغير المناخ؟

ولهذا الاكتشاف آثار كبيرة على أبحاث تغير المناخ، لأنه يقدم نظرة ثاقبة للظروف المناخية الماضية التي تشبه ما قد نشهده في المستقبل. ومن خلال دراسة المناظر الطبيعية القديمة، يمكن للعلماء الحصول على فهم أفضل لكيفية تغير مناخ الأرض على مدى ملايين السنين وكيف يمكن أن يتغير مع استمرار درجات الحرارة في الارتفاع.

4. ما هو تأثير الغطاء الجليدي في شرق القطب الجنوبي على مستويات سطح البحر؟

تحتوي الطبقة الجليدية في شرق القارة القطبية الجنوبية على ما يكفي من الجليد لرفع مستوى سطح البحر بمقدار 60 مترًا. يعد فهم استقرار وسلوك هذه الطبقة الجليدية أمرًا بالغ الأهمية في التنبؤ وتخفيف آثار ارتفاع منسوب مياه البحر بسبب ظاهرة الاحتباس الحراري.

5. هل كان من الممكن أن تدعم المناظر الطبيعية القديمة الحياة؟

في حين أن البحث لا يقدم دليلا مباشرا على الحياة القديمة، فإن وجود الأنهار الماضية يشير إلى أن المناظر الطبيعية القديمة ربما كانت تدعم الغطاء النباتي. هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات والاستكشاف للكشف عن أي آثار للحياة القديمة التي ربما ازدهرت في هذا المشهد المخفي.