توفر فضلات الضبع القديمة نظرة ثاقبة للتاريخ الوراثي لوحيد القرن الصوفي في العصر الجليدي

كشفت دراسة حديثة نشرت في مجلة Biology Letters عن معلومات وراثية قيمة عن وحيد القرن الصوفي في العصر الجليدي من خلال تحليل الحمض النووي المستخرج من فضلات الضباع المتحجرة الموجودة في الكهوف الألمانية. ركز فريق البحث، المكون من علماء الحفريات، وعلماء التطور، وعلماء الجيولوجيا من مختلف المؤسسات الألمانية، بشكل خاص على وحيد القرن الصوفي الأوروبي، والذي ظل غير معروف نسبيًا مقارنة بنظيره الأوراسي.

واكتشف الفريق عينات من الكوبروليت، أو براز متحجر، خلفته الضباع القديمة في كهفين يقعان في وادي لون بألمانيا. تم العثور على هذه العينات في طبقات من التربة يعود تاريخها إلى العصر الحجري القديم الأوسط. وعلى الرغم من الحالة المتدهورة للحمض النووي، نجح الباحثون في عزل الحمض النووي لكل من الضباع ووحيد القرن الصوفي من عينات الكوبروليت. سمح لهم هذا التحليل الرائد بإعادة بناء جينوم الميتوكوندريا لوحيد القرن الصوفي لأول مرة.

من خلال دراسة مجموعة جينوم الميتوكوندريا، قرر فريق البحث أن وحيد القرن الصوفي الأوروبي ووحيد القرن الصوفي السيبيري قد اختلفا عن سلف مشترك منذ حوالي 45,000 سنة. يلقي هذا الاكتشاف الضوء على التاريخ الوراثي والتمايز الجغرافي لهذين النوعين من وحيد القرن الصوفي.

وتسلط الدراسة الضوء على أهمية دراسة الروث المتحجر كوسيلة للكشف عن أنساب الكائنات القديمة. هذا العلم الذي تم تجاهله لديه القدرة على تقديم رؤى قيمة حول التاريخ التطوري للأنواع التي قد تظل مجهولة.

بشكل عام، يوسع هذا البحث فهمنا لوحيد القرن الصوفي في العصر الجليدي وعلاقاته الوراثية. إنه يقدم منظوراً جديداً لوحيد القرن الصوفي الأوروبي ويؤكد على أهمية استخدام مصادر غير تقليدية، مثل فضلات الضبع القديمة، لكشف أسرار الماضي.

الأسئلةالشائعة

س: ما هو الكوبروليت؟

ج: الكوبروليت هو قطعة متحجرة من البراز.

س: لماذا تم استخدام فضلات الضبع القديمة في هذه الدراسة؟

ج: من المعروف أن الضباع القديمة كانت تهاجم وتأكل مجموعة متنوعة من الحيوانات الكبيرة، بما في ذلك وحيد القرن الصوفي. قدمت فضلاتهم مصدرا محتملا للحمض النووي المحفوظ من وحيد القرن.

س: ما أهمية دراسة جينوم الميتوكوندريا؟

ج: يتم توريث جينوم الميتوكوندريا من الأم ويمكن أن يوفر نظرة ثاقبة للعلاقات التطورية وجغرافيا الأنواع.

س: منذ متى اختفى وحيد القرن الصوفي الأوروبي؟

ج: لا يزال التوقيت الدقيق لانقراض وحيد القرن الصوفي الأوروبي غير معروف. هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتحديد متى اختفت من المناظر الطبيعية.