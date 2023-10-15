أبولونيوس من بيرغا: عالم الرياضيات والهندسة اللامع

أبولونيوس من بيرغا، عالم رياضيات وهندسة وفلكي يوناني قديم لامع، اشتهر بعمله في المقاطع المخروطية. ولد أبولونيوس في بيرجا، وهي مدينة يونانية قديمة تقع الآن في مورتينا بتركيا، وعاش في الفترة من 240 قبل الميلاد إلى حوالي 190 قبل الميلاد.

على الرغم من أنه لا يُعرف سوى القليل جدًا عن حياته الشخصية، إلا أن مساهماته في الرياضيات تركت أثرًا دائمًا. واحدة من أشهر مسائله الرياضية، والتي حيرت الباحثين لعدة قرون، تم حلها أخيرًا على يد عالم الرياضيات الفرنسي جوزيف جيرجون باستخدام عكس الدائرة.

كان عمل أبولونيوس الرئيسي يدور حول المخروطيات، وهي دراسة الأشكال الناتجة عن تقاطع المخروط مع المستوى. يتضمن ذلك الدوائر، والقطع الناقص، والقطع المكافئ، والقطع الزائدة. ولا تزال تعريفاته لهذه الأشكال مستخدمة حتى اليوم، خاصة في مجال استكشاف الفضاء.

بالإضافة إلى عمله في المقاطع المخروطية، تعمق أبولونيوس أيضًا في مجالات أخرى من الدراسة، بما في ذلك علم الفلك. في حين أن معظم أعماله الفلكية لم تنجو، إلا أن بعض فرضياته، مثل المدارات اللامركزية لتفسير حركة الكواكب، تم تأكيدها من خلال الأبحاث الحديثة.

ومن المرجح أن أبولونيوس عمل في مكتبة الإسكندرية الكبرى في مصر، حيث أتيحت له الفرصة للتفاعل مع العقول اللامعة الأخرى في عصره. تواصل علماء البحر الأبيض المتوسط ​​مع بعضهم البعض من خلال النظام البريدي، وتبادلوا الأفكار، وقرأوا أعمال بعضهم البعض، وخلقوا تقليدًا غنيًا للمعرفة الرياضية يُعرف باسم "العصر الذهبي للرياضيات".

كان أبولونيوس كاتبًا غزير الإنتاج، ولكن لسوء الحظ، لم ينج سوى واحد من أعماله، وهو المخروطيات. ومع ذلك، يمكن العثور على مراجع وأوصاف لأعماله الأخرى في رسائل وكتابات معاصريه.

وبشكل عام، فإن تألق أبولونيوس البيرجي وإسهاماته في الرياضيات أكسبته مكانًا بين أعظم علماء الرياضيات في التاريخ. يستمر عمله في المقاطع المخروطية وتأثيره على العلماء اللاحقين في تشكيل فهمنا للهندسة واستكشاف الفضاء.

مصادر:

– وصف المفسر اليوناني القديم يوتوكيوس العسقلاني لأعمال أبولونيوس

- رسائل ومراجع من علماء رياضيات وفلكيين يونانيين آخرين.