دراسة جديدة تستكشف الروابط الوراثية بين البشر القدماء والصحة العقلية

تشير دراسة حديثة أجراها باحثون في إسبانيا إلى أن البشر المعاصرين ربما ورثوا الاستعداد الوراثي لقضايا الصحة العقلية من أسلافهم البعيدين. تسلط الدراسة الضوء على الدور المحتمل للتعديلات الجينية من الأنواع البشرية القديمة، وخاصة الدينيسوفان، في المساهمة في تعرض البشر المعاصرين لحالات مثل الاكتئاب.

ويعتمد البحث، الذي نشر في مجلة PLOS Genetics، على دراسات سابقة ركزت على متغير جيني محدد يسمى SLC30A9. هذا البديل، الذي وجد أنه تطور من خلال الانتقاء الإيجابي في سكان شرق آسيا، يلعب دورًا حاسمًا في تنظيم نقل الزنك عبر أغشية الخلايا في جسم الإنسان. الزنك ضروري للنمو الصحي وعمل أجهزتنا العصبية والمناعية، وكذلك للحفاظ على استثارة الجهاز العصبي. ومن المعروف أيضًا أن لها صلات بالصحة العقلية.

تكشف الدراسة أن التعديلات الجينية المتعلقة بجين SLC30A9 لدى الإنسان الحديث قد غيرت تنظيمه. وقد أشارت الأبحاث السابقة إلى وجود علاقة محتملة بين هذا المتغير الجيني وزيادة خطر الإصابة بالاكتئاب ومشاكل الصحة العقلية الأخرى. على الرغم من أن الادعاءات القوية المتعلقة بهذه الارتباطات لا تزال قيد التحقيق، إلا أن هذه الدراسة تلقي الضوء على الأصول الجينية المحتملة لنقاط الضعف في الصحة العقلية.

ومن أجل مواصلة التحقيق في هذا الاستعداد الوراثي للأمراض العقلية، يقترح الباحثون توسيع الدراسة لتشمل النماذج الحيوانية. يسلط روبين فيسينتي، عالم الأحياء الجزيئية من جامعة بومبيو فابرا، الضوء على الحاجة إلى إجراء أبحاث إضافية لاكتساب مزيد من الأفكار حول التفاعل بين الجينات والصحة العقلية.

ومن المثير للاهتمام أن المتغير الجيني SLC30A9 لا يتطابق مع إنسان النياندرتال ولكن يبدو أن لديه أوجه تشابه مع جين الدينيسوفان. يكشف التحليل الجينومي أن هذا المتغير قد ظهر على الأرجح نتيجة التزاوج مع البشر القدامى في الماضي، وربما مع إنسان الدينيسوفان.

ولدعم النتائج التي توصلوا إليها، أجرى فريق البحث تجارب معملية توضح كيفية تأثير هذا الاختلاف الجيني على الهياكل الخلوية، بما في ذلك الميتوكوندريا، وتنظيم الزنك، والتمثيل الغذائي. علاوة على ذلك، فإنهم يتوقعون أن متغير الدينيسوفان ربما يكون قد وفر الحماية ضد المناخات الباردة، مما يوفر ميزة انتقائية للبشر ويساهم في انتشار متغير الجين SLC30A9 في السكان الحاليين.

يتعمق هذا البحث في التاريخ التطوري لجيناتنا وتأثيرها على صحتنا اليوم. وعلى الرغم من أن هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث لتأكيد هذه الروابط، إلا أن هذه الدراسة توفر جزءًا مهمًا من اللغز في فهم الروابط الجينية بين أسلافنا القدماء وتحديات الصحة العقلية التي يواجهها الإنسان الحديث.

الأسئلة الأكثر شيوعا:

1. ما هو SLC30A9؟

SLC30A9 هو متغير وراثي محدد يلعب دورًا حيويًا في تنظيم نقل الزنك عبر أغشية الخلايا في جسم الإنسان. الزنك ضروري لنمو وعمل الجهاز العصبي والمناعي ويرتبط بالصحة العقلية.

2. كيف ساهم الدينيسوفان في ضعف الإنسان المعاصر أمام مشاكل الصحة العقلية؟

يشير التحليل الجينومي إلى أن الدينيسوفان، وهو نوع بشري قديم، تزاوج مع الإنسان الحديث في الماضي. ربما يكون هذا التهجين قد أدخل تعديلات جينية، بما في ذلك متغير SLC30A9، الذي غير تنظيمه وربما زاد من تعرض الإنسان الحديث لقضايا الصحة العقلية.

3. ماذا تعني هذه الدراسة للوقاية من مشاكل الصحة العقلية وعلاجها؟

وفي حين أن هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث، فإن هذه الدراسة تفتح آفاقًا جديدة لفهم التفاعل المعقد بين علم الوراثة والصحة العقلية. قد تساهم الأفكار المكتسبة من هذا البحث في النهاية في تطوير طرق محسنة للوقاية من مشكلات الصحة العقلية وعلاجها في المستقبل.