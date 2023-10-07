تم التأكد من أن آثار الأقدام المتحجرة في منتزه وايت ساندز الوطني تعود إلى ما بين 21,000 إلى 23,000 سنة

قدمت دراسة جديدة أدلة إضافية لدعم تقدير عمر آثار الأقدام المتحجرة الموجودة في حديقة وايت ساندز الوطنية. أثارت آثار الأقدام، التي يرجع تاريخها في البداية إلى عام 2021، جدلاً علميًا حول دقتها. ومع ذلك، فإن الأبحاث اللاحقة باستخدام طرق مختلفة للتأريخ تدعم باستمرار الاستنتاج القائل بأن آثار الأقدام تتراوح بين 21,000 إلى 23,000 سنة.

اعتمد التأريخ الأصلي لآثار الأقدام على التأريخ بالكربون المشع لبذور نبات مائي وجدت في الانطباعات المتحجرة. ومع ذلك، كانت هناك مخاوف من أن الأعمار قد تكون غير دقيقة بسبب احتمال حصول النباتات المائية على الكربون من ذرات الكربون الذائبة في الماء، بدلاً من الغلاف الجوي. ولتعزيز الأدلة وإعادة تقييمها، لجأ الباحثون إلى التأريخ بالكربون المشع لحبوب اللقاح الصنوبرية. تتجنب هذه الطريقة مسألة تحديد عمر النباتات المائية وتوفر مقارنة مباشرة مع تقديرات العمر الأصلية. وكانت أعمار حبوب اللقاح متطابقة إحصائيا مع أعمار البذور المقابلة، مما يؤكد النتائج الأصلية.

استخدم الباحثون أيضًا طريقة تأريخ تسمى التلألؤ المحفز بصريًا لدعم نتائجهم بشكل أكبر. تؤرخ هذه الطريقة آخر مرة تعرضت فيها حبيبات الكوارتز لأشعة الشمس وتوفر حدًا أدنى لعمر عينات الكوارتز داخل الطبقات الحاملة للبصمة يبلغ 21,500 عام تقريبًا.

ومع وجود ثلاثة خطوط من الأدلة تشير إلى نفس الفئة العمرية، فإن الباحثين واثقون من استنتاجهم بأن آثار الأقدام تعود بالفعل إلى ما بين 21,000 إلى 23,000 سنة. لا يؤكد هذا البحث عمر آثار الأقدام فحسب، بل يقدم أيضًا نظرة ثاقبة للظروف البيئية في ذلك الوقت، حيث تشير عينات حبوب اللقاح إلى الظروف الجليدية الباردة والرطبة.

تلقي الدراسة، التي أجراها علماء من هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية ومختبر لورانس ليفرمور الوطني وخدمة المتنزهات الوطنية والمؤسسات الأكاديمية، الضوء على وجود البشر في أمريكا الشمالية خلال الحد الأقصى الجليدي الأخير. ويهدف البحث المستمر في وايت ساندز إلى فهم الظروف البيئية التي سمحت للناس بالازدهار في المنطقة خلال تلك الفترة.

المصدر: "تقديرات العمر المستقلة تحل الجدل حول آثار أقدام الإنسان القديمة في وايت ساندز" - جيفري س. بيجاتي وآخرون. العلوم، 2023.

التعاريف:

– التأريخ بالكربون المشع: طريقة تستخدم لتحديد عمر الأجسام المحتوية على الكربون بناءً على اضمحلال نظائر الكربون المشع.

- التلألؤ المحفز بصريًا: طريقة تأريخ تقيس الوقت منذ آخر مرة تعرضت فيها بعض المعادن لأشعة الشمس.

– الحد الأقصى الجليدي الأخير: فترة خلال الفترة الجليدية الأخيرة عندما كانت الصفائح الجليدية في أقصى اتساع لها.

مصادر:

– https://www.sciencemag.org/doi/10.1126/science.adh5007