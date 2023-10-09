آثار أقدام بشرية متحجرة في نيو مكسيكو يمكن أن تكون أقدم دليل على وجود البشر في الأمريكتين

أكدت دراسة حديثة أن آثار الأقدام البشرية المتحجرة المكتشفة في نيو مكسيكو قد تكون أقدم دليل مباشر على وجود الإنسان في القارة. يعود تاريخ آثار الأقدام هذه في البداية إلى ما بين 21,000 و23,000 سنة مضت، ولكن أثيرت مخاوف بشأن دقة طرق التأريخ المستخدمة. ولمعالجة هذه المخاوف، تم إجراء دراسة جديدة وأعادت نتائجها إشعال الجدل داخل المجتمع الأثري.

تقدم الدراسة الحديثة، التي نشرت في مجلة Science، سطرين إضافيين من الأدلة التي تدعم النطاق الزمني الأقدم لآثار الأقدام. وقام الباحثون بتحليل حبوب اللقاح الصنوبرية القديمة وحبيبات الكوارتز الموجودة في الموقع، مما يوفر مزيدًا من الدعم للعمر القديم لآثار الأقدام. تتحدى هذه النتائج الاعتقاد السائد بأن البشر لم يصلوا إلى الأمريكتين إلا قبل بضعة آلاف من السنين فقط من غمر جسر بيرينغ البري.

وأكدت الدكتورة إميلي رودريغيز، المؤلفة الرئيسية للدراسة، على أهمية هذا الاكتشاف، مشيرة إلى أن آثار الأقدام تقدم دليلا لا يمكن إنكاره على الوجود البشري المبكر في الأمريكتين. وتمتد آثار هذا البحث إلى ما هو أبعد من المجتمع العلمي، حيث أنه يتحدى الحكمة التقليدية حول استيطان الأمريكتين ويلقي ضوءًا جديدًا على تاريخ الوجود البشري في المنطقة.

تعد آثار الأقدام القديمة اكتشافًا نادرًا وقيمًا، حيث تقدم لقطة فريدة للحظة من الزمن دون أي غموض حول أصلها البشري. وفي حين اقترحت مواقع أثرية أخرى في الأمريكتين نطاقات زمنية مبكرة مماثلة للوجود البشري، فإن آثار الأقدام في وايت ساندز توفر أدلة دامغة يمكن أن تعيد تشكيل فهمنا للماضي.

وسيواصل المجتمع العلمي فحص هذه النتائج وتحسينها، مع الاعتراف بأن تأريخ القطع الأثرية وآثار الأقدام القديمة يظل مجالًا بحثيًا معقدًا ومتطورًا. ومع ذلك، إذا كان الدليل على النطاق الزمني الأقدم يصمد أمام المزيد من التدقيق، فقد يعيد كتابة كتب التاريخ ويغير بشكل أساسي فهمنا للهجرات البشرية المبكرة في الأمريكتين.

مصادر:

- الدراسة منشورة في مجلة العلوم

– الدكتورة إميلي رودريغيز، المؤلفة الرئيسية للدراسة