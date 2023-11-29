نظرة جديدة على حدث الانقراض القديم تسلط الضوء على هشاشة النظم البيئية البحرية

كشف العلماء عن اكتشاف رائد يوفر رؤى جديدة حول الانقراض الجماعي المدمر في العصر الترياسي والجوراسي. توضح هذه الدراسة المنشورة في مجلة Nature Geosciences المرموقة الدور المحوري لنقص الأكسجين في المحيطات (نقص الأكسجين) في انهيار النظم البيئية البحرية خلال هذا الحدث الكارثي. ووجد الباحثون أن إزالة الأكسجين الموضعي لعبت دورًا مهمًا في التسبب في انهيار النظام البيئي على نطاق واسع وانقراضه. تعتبر هذه النتيجة بمثابة تحذير صارخ من أن البيئات البحرية الحديثة قد تكون أكثر هشاشة مما كان يعتقد سابقًا.

أثناء الانقراض الجماعي الترياسي والجوراسي، الذي حدث منذ حوالي 200 مليون سنة، عانت النظم البيئية العالمية من الانهيار، مما أدى إلى انقراض العديد من الأنواع. وقد أرجعت الدراسات السابقة هذا الحدث إلى إزالة الأكسجين في المحيطات. وكان الافتراض هو أنه كلما كانت عملية إزالة الأكسجين أكثر انتشارا، كلما كان حدث الانقراض أكثر أهمية. ومع ذلك، فإن هذا البحث الجديد يتحدى هذا الافتراض. تكشف الدراسة أنه حتى إزالة الأكسجين الموضعية يمكن أن يكون لها عواقب مدمرة على النظم البيئية البحرية.

وقام فريق البحث، المكون من علماء من رويال هولواي، وكلية ترينيتي في دبلن، وجامعة أوترخت، بتحليل رواسب الحجر الطيني القديمة من مراكز الحفر في أيرلندا الشمالية وألمانيا. ومن خلال دراسة البيانات الكيميائية من هذه الرواسب، تمكنوا من ربط أحداث إزالة الأكسجين في البيئات البحرية الضحلة مع زيادة معدلات الانقراض خلال فترة العصر الترياسي والجوراسي.

ومن المثير للدهشة أن الدراسة كشفت أيضًا أن المدى العالمي لنقص الأكسجين الشديد خلال حدث الانقراض القديم هذا كان محدودًا للغاية، ويشبه الظروف الحالية. يشير هذا إلى أن النظم البيئية البحرية يمكن أن تكون عرضة للانهيار حتى عندما لا تكون مستويات إزالة الأكسجين العالمية منتشرة على نطاق واسع.

إن فهم العمليات التي تؤدي إلى انهيار النظام البيئي استجابة لنزع الأكسجين أمر بالغ الأهمية، لا سيما في مواجهة تزايد ظاهرة الاحتباس الحراري وجريان المغذيات من القارات. توفر دراسة أحداث التغير العالمي الماضية، مثل التحول من العصر الترياسي إلى الجوراسي، رؤى قيمة حول نقاط التحول التي يمكن أن تزعزع استقرار النظم البيئية للأرض.

بشكل عام، يؤكد هذا البحث على أهمية حماية البيئات البحرية ويسلط الضوء على الحاجة الملحة لمزيد من الدراسات لتقييم الاستقرار الحالي للنظم البيئية البحرية في سياق إزالة الأكسجين المتزايد.

أسئلة وأجوبة

ما هو نزع الأكسجين المحيطي؟

تشير إزالة الأكسجين في المحيطات، والمعروفة أيضًا باسم نقص الأكسجين، إلى حالة يكون فيها استنزاف شديد لمستويات الأكسجين في البيئات البحرية. يمكن أن يحدث هذا بسبب عوامل مختلفة مثل تلوث المغذيات، والاحتباس الحراري، وتقلبات المناخ الطبيعي. يمكن أن يكون لنزع الأكسجين آثار ضارة على الكائنات البحرية والنظم الإيكولوجية، مما يؤدي إلى انخفاض التنوع البيولوجي وربما يتسبب في انقراض واسع النطاق.

ما هو الانقراض الجماعي الترياسي والجوراسي؟

يعد الانقراض الجماعي في العصر الترياسي والجوراسي أحد أحداث الانقراض الكبرى في تاريخ الأرض. لقد حدث ذلك منذ حوالي 200 مليون سنة وأدى إلى اضطرابات كبيرة في النظم البيئية العالمية وانقراض العديد من الأنواع. لا تزال أسباب هذا الانقراض قيد الدراسة، لكن الأبحاث تشير إلى أن إزالة الأكسجين في المحيطات لعبت دورًا مهمًا.

كيف يؤثر هذا البحث على فهمنا للنظم البيئية البحرية الحالية؟

تلقي نتائج هذه الدراسة ضوءًا جديدًا على مدى ضعف النظم البيئية البحرية الحديثة أمام إزالة الأكسجين. وحتى أحداث نزع الأكسجين المحلية يمكن أن يكون لها عواقب بعيدة المدى، مما يؤدي إلى انهيار النظام البيئي وانقراضه. يسلط هذا البحث الضوء على الحاجة إلى إجراء مزيد من التحقيقات في استقرار البيئات البحرية الحالية، وخاصة في مواجهة زيادة الأكسجين الناجم عن تغير المناخ والأنشطة البشرية.

مصادر:

– [علوم الأرض الطبيعية](https://www.nature.com/ngeo/)