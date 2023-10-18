الماس القديم يضيء تكوين وتطور قارات الأرض

اكتشف الباحثون رؤى قيمة حول تكوين وحركة قارات الأرض من خلال تحليل الماس القديم فائق العمق. وخضعت هذه الماسات، التي تشكلت قبل ما بين 650 و450 مليون سنة في قاعدة قارة غوندوانا العملاقة، لفحص دقيق من قبل فريق دولي من الخبراء. تسلط النتائج الضوء على كيفية إنشاء القارات العملاقة مثل غندوانا، واستقرارها، وتحركها عبر الكوكب.

يوفر الألماس، الذي تشكل منذ ملايين إلى مليارات السنين، نافذة فريدة على عباءة الأرض. لديهم القدرة على البقاء وتسجيل الدورات القديمة لتكوين القارات وتدميرها، مما يوفر لمحة عن الأعمال العميقة لكوكبنا. تلعب هجرة القارات، المعروفة باسم "دورة القارة العظمى"، دورًا مهمًا في تكتونية الصفائح وتشكيل الكتل الأرضية للأرض.

ومن خلال تحليل شوائب السيليكات والكبريتيد المجهرية داخل الماس، تمكن الباحثون من تأريخها على عمق يتراوح بين 300 إلى 700 كيلومتر تحت قاعدة غوندوانا. وكشف هذا عن عملية جيولوجية لم تكن معروفة سابقًا، حيث أصبحت الصخور المضيفة التي تحمل الماس تطفو أثناء تكوين الماس، وأضافت مادة إلى عارضة القارة العملاقة. عندما بدأت غندوانا في التفكك منذ حوالي 120 مليون سنة، انفجر الماس، إلى جانب شوائبه الصخرية المضيفة، إلى سطح الأرض في أحداث بركانية عنيفة.

وكانت المواقع التي تحدث فيها هذه الانفجارات البركانية اليوم، مثل البرازيل وغرب أفريقيا، جزءًا من قارة غوندوانا العملاقة. يشير هذا إلى أن الماس هاجر مع أجزاء مختلفة من القارة العملاقة أثناء تفرقه. يقترح البحث نمطًا جديدًا لنمو القارة، حيث تتراكم المواد الحديثة نسبيًا في جذور الأجزاء القارية القديمة، مما يزيد من سماكتها ولحامها معًا.

وأكدت المؤلفة الرئيسية للدراسة، الدكتورة كارين سميت من كلية ويتس لعلوم الأرض، على أهمية هذا البحث في فهم تطور وحركة القارات. وسلطت الضوء على الدور الحاسم للقارات في الحفاظ على الحياة على الأرض وشددت على ارتباط البحث بتطور الحياة والخصائص الفريدة لكوكبنا.

تقدم هذه الدراسة نهجا رائدا لدراسة العمليات التكتونية العميقة المتعلقة بدورة القارة العظمى. ويأمل الباحثون في تعزيز هذا البحث من خلال إنشاء مختبر جديد للنظائر في جامعة ويتواترسراند في جنوب أفريقيا. وهذا سيمكن من إجراء الدراسات المستقبلية حول وجود الماس محليًا، مما يوسع فهمنا لكيفية تطور القارات وتشكيل الأرض.

المصدر

– سوزيت تيمرمان، عصور الماس تحت الغلاف الصخري ودورة القارة العظمى، الطبيعة (2023). دوى: 10.1038/s41586-023-06662-9