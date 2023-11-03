نتائج جديدة: التكيف الجيني للدينيسوفان يوفر نظرة ثاقبة للتكيف مع البرد والصحة العقلية

كشفت دراسة حديثة أجراها معهد علم الأحياء التطوري وقسم الطب وعلوم الحياة في UPF عن تكيف جيني مثير للاهتمام لدى البشر المعاصرين نشأ من التهجين مع إنسان الدينيسوفان المنقرض الآن. واكتشف الباحثون أن هذا التكيف الجيني يلعب دورًا حاسمًا في تنظيم الزنك، مما يمكّن البشر من التكيف مع المناخات الباردة.

إن رحلة الإنسان الحديث خارج أفريقيا منذ ما يقرب من 60,000 ألف سنة جعلته على اتصال مع الدينيسوفان في آسيا. لم يؤد هذا اللقاء إلى الصراع والتعاون فحسب، بل أدى أيضًا إلى التهجين، مما ترك آثارًا للحمض النووي للدينيسوفان في جينومات السكان الحاليين. أحد أهم النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة هو تحديد المتغير الوراثي المتعلق بتنظيم الزنك الذي نشأ من الدينيسوفان.

يبدو أن هذا التكيف الجيني قد قدم ميزة تطورية لتكيف أسلافنا مع المناخات الباردة. يؤثر المتغير على تنظيم الزنك، مما يؤثر على التمثيل الغذائي الخلوي وربما لعب دورًا في قدرة الأسلاف على التعامل مع البرد. ومع ذلك، ربما كان لهذا التكيف أيضًا عواقب غير مقصودة. وقد ارتبط نفس المتغير مع الاستعداد لمختلف الاضطرابات النفسية، بما في ذلك الاكتئاب والفصام واضطراب طيف التوحد.

ولفهم الآثار المترتبة على هذا الاختلاف الجيني على المستوى الخلوي، قام الباحثون بدراسة حركة الزنك داخل الخلايا. ووجدوا أن المتغير المرصود يسبب تحولا في توازن الزنك داخل الخلية، مما يؤدي إلى تغيرات في التمثيل الغذائي الخلوي، وخاصة في الشبكة الإندوبلازمية والميتوكوندريا. قد يوفر هذا التغيير ميزة التمثيل الغذائي في التكيف مع البيئة الباردة.

علاوة على ذلك، فإن تأثير هذا التراث الوراثي الدينيسوفاني يمتد إلى ما هو أبعد من التكيف مع المناخات الباردة. ويؤثر هذا المتغير أيضًا على الصحة العقلية، لأنه يرتبط بزيادة الاستعداد للإصابة بالاضطرابات النفسية. وهذا يشمل حالات مثل فقدان الشهية العصبي، واضطراب فرط النشاط، والاضطراب ثنائي القطب، واضطراب الوسواس القهري.

تسلط الدراسة الضوء على التفاعل المعقد بين التكيف الوراثي وعواقبه على صحة الإنسان. لا تسلط هذه النتائج الضوء على قدرة أسلافنا على التكيف مع بيئات مختلفة فحسب، بل تفتح أيضًا آفاقًا جديدة للبحث في الأساس الجيني للاضطرابات النفسية. ومن خلال المزيد من استكشاف النماذج الحيوانية، يأمل العلماء في الحصول على فهم أعمق للعلاقة بين هذا المتغير الجيني والأمراض العقلية.

أسئلة وأجوبة (FAQ):

س: ما هو التكيف الوراثي للدينيسوفان؟

ج: يشير التكيف الوراثي لدينيسوفان إلى متغير جيني نشأ من التهجين بين الإنسان الحديث وإنسان دينيسوفان، وهي مجموعة بشرية منقرضة. يلعب هذا التكيف دورًا في تنظيم الزنك، مما ساعد أسلافنا على التكيف مع المناخات الباردة.

س: ما هي النتائج المترتبة على التكيف الوراثي للدينيسوفان؟

ج: في حين أن التكيف الوراثي قدم ميزة للتكيف مع البرد، فقد ارتبط أيضًا بالاستعداد للاضطرابات النفسية مثل الاكتئاب والفصام واضطراب طيف التوحد.

س: كيف تم اكتشاف هذا التكيف الجيني؟

ج: أجرى الباحثون تحليلاً جينياً وحددوا متغيراً جينياً جاء من التزاوج مع البشر القدامى، ومن المحتمل أن يكون إنسان دينيسوفان. تم العثور على المتغير ليؤثر على تنظيم الزنك وتم اختياره ونشره بين مجموعات البشر المعاصرين.

س: هل التراث الجيني للدينيسوفان مهم في جميع أنحاء العالم؟

ج: نعم، هذا المتغير منتشر على نطاق واسع بين السكان غير الأفارقة، بما في ذلك السكان الأوروبيين والأمريكيين الأصليين. ومع ذلك، فهو غائب في السكان الأفارقة.

س: ما هي الآثار المستقبلية لهذه الدراسة؟

ج: تفتح هذه الدراسة آفاقاً جديدة للبحث في الأساس الجيني للاضطرابات النفسية. يمكن أن توفر الدراسات الإضافية باستخدام النماذج الحيوانية رؤى قيمة حول العلاقة بين هذا المتغير الجيني والأمراض العقلية.