رؤى جديدة حول بقاء النباتات القديمة

في دراسة رائدة نشرت في مجلة Nature Ecology & Evolution، كشف الباحثون عن علاقة رائعة بين السيكاديات، والنباتات القديمة التي ازدهرت خلال عصر الدهر الوسيط، والبكتيريا المثبتة للنيتروجين. على عكس نظيراتها المنقرضة، التي فشلت في النجاة من التغيرات المناخية الماضية، تمكن العدد الصغير من أنواع السيكاد التي لا تزال قائمة حتى اليوم من التكيف والاستمرار في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية بفضل علاقتها التكافلية مع هذه البكتيريا.

لقد شهدت السيكاديات، التي كانت ذات يوم مصدرًا حيويًا لغذاء الديناصورات الرعي منذ ملايين السنين، انخفاضًا كبيرًا بمرور الوقت. ومع ذلك، فإن هذا البحث الجديد يسلط الضوء على الدور الرئيسي الذي تلعبه البكتيريا المثبتة للنيتروجين في بقاء هذه النباتات القديمة.

اكتشف المؤلف الرئيسي مايكل كيب، الأستاذ المساعد في علوم الأرض والمناخ بجامعة ديوك، أن السيكاديات تتبادل العناصر الغذائية مع البكتيريا الموجودة في جذورها، وتستبدل السكريات بالنيتروجين الجوي. ومن خلال تحليل حفريات السيكاد القديمة، تمكن كيب من اكتشاف التغيرات في تثبيت النيتروجين طوال فترة وجودها.

ومن المثير للاهتمام أن الدراسة تكشف أيضًا أن سلالات السيكاد المنقرضة لم تمتلك القدرة على تثبيت النيتروجين مقارنة بنظيراتها الباقية. يشير هذا الاختلاف الحاسم إلى أن تثبيت النيتروجين ربما لعب دورًا حيويًا في تكيف ومرونة نباتات السيكاسيات، مما سمح لها بالازدهار في بيئة دائمة التغير.

في حين أن الدراسة توفر رؤى قيمة حول التطور البيئي للسيكادس، لا تزال هناك أسئلة دون إجابة. ويظل من غير الواضح كيف ساعد تثبيت النيتروجين على وجه التحديد في بقاء السيكاديات أثناء التغيرات المناخية، أو ما إذا كان ببساطة ساعدها على التنافس مع الأنواع النباتية الأسرع نموًا.

يفتح هذا البحث الرائد إمكانيات جديدة لدراسة الأجواء القديمة وتأثيرات العلاقات التكافلية على الأنواع الباقية. ومن خلال الجمع بين الكيمياء الجيولوجية والسجل الأحفوري، يهدف العلماء مثل كيب إلى فهم تاريخ مناخ الأرض بشكل أفضل والتنبؤ بمستقبلها.

أسئلة وأجوبة:

س: ما أهمية العلاقة التكافلية بين السيكاسيات والبكتيريا المثبتة للنيتروجين؟

ج: إن العلاقة التكافلية بين السيكاديات والبكتيريا المثبتة للنيتروجين مكنت أنواع السيكاديات من البقاء والتكيف في البيئات المتغيرة.

س: كيف كشفت الدراسة عن دور البكتيريا المثبتة للنيتروجين في بقاء السيكاد؟

ج: من خلال تحليل حفريات السيكاد القديمة، اكتشف الباحثون أن سلالات السيكاد الباقية تمتلك القدرة على تثبيت النيتروجين، على عكس نظيراتها المنقرضة.

س: ما الذي لا يزال غير معروف حول دور تثبيت النيتروجين في بقاء السيكاد؟

ج: هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتحديد كيف ساعد تثبيت النيتروجين على بقاء السيكاديات أثناء التغيرات المناخية وتفاعلها مع الأنواع النباتية الأخرى.

س: ما هي الآثار المستقبلية لهذه الدراسة؟

ج: يفتح هذا البحث إمكانيات جديدة لدراسة الأجواء القديمة وتأثيرات العلاقات التكافلية على بقاء الأنواع.