تظهر دراسة جديدة أن التجوية الطبيعية للصخور يمكن أن تكون بمثابة مصدر مهم لثاني أكسيد الكربون

وجدت دراسة أجرتها جامعة أكسفورد أن التجوية الصخرية الطبيعية يمكن أن تكون بمثابة مصدر مهم لثاني أكسيد الكربون، مما يتحدى الاعتقاد السائد سابقًا بأنه يعمل في المقام الأول كمغسلة. ولهذه الدراسة، التي نُشرت في مجلة Nature، آثار مهمة على نمذجة تغير المناخ.

تحتوي الصخور على كمية كبيرة من الكربون من النباتات والحيوانات القديمة، مما يشكل “دورة الكربون الجيولوجية”. تساعد هذه العملية على تنظيم درجة حرارة الأرض حيث تمتص بعض المعادن الموجودة في الصخور ثاني أكسيد الكربون أثناء التجوية الكيميائية. إنه بمثابة توازن لثاني أكسيد الكربون المنبعث من البراكين ولعب دورًا حاسمًا في الحفاظ على صلاحية السكن على الأرض.

ومع ذلك، كشفت الدراسة أن الصخور يمكنها أيضًا إطلاق ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي، وهي عملية لم يتم أخذها في الاعتبار في معظم نماذج دورة الكربون. عندما يتم دفع الصخور التي تشكلت في قيعان البحار القديمة إلى سطح الأرض، يتعرض الكربون العضوي الموجود بداخلها للأكسجين والماء، مما يؤدي إلى إطلاق ثاني أكسيد الكربون. وهذا يتحدى الافتراض القائل بأن الصخور المتعرضة للتجوية هي مجرد مخزن لثاني أكسيد الكربون.

كان قياس إطلاق ثاني أكسيد الكربون من الكربون العضوي الناتج عن التجوية أمرًا صعبًا في الماضي. استخدمت هذه الدراسة الجديدة عنصرًا تتبعًا يسمى الرينيوم، والذي يتم إطلاقه في الماء عند حدوث التجوية الصخرية. ومن خلال تتبع وجود الرينيوم في عينات المياه، تمكن الباحثون من تقدير ثاني أكسيد الكربون المنبعث من عملية التجوية.

تسلط نتائج هذه الدراسة الضوء على الحاجة إلى اعتبار التجوية الصخرية مصدرًا مهمًا لثاني أكسيد الكربون عند نمذجة سيناريوهات تغير المناخ. ويؤكد على تعقيد دورة الكربون على الأرض وأهمية الفهم الدقيق والمحاسبة لجميع المساهمين في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

المصدر: جامعة أكسفورد، نيتشر (مجلة)