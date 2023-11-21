اكتشاف آثار أقدام الطيور المبكرة يلقي الضوء على الهجرة القديمة

قدم الاكتشاف الرائد لـ 27 أثرًا لأقدام الطيور على الساحل الجنوبي لأستراليا رؤى قيمة حول تطور الطيور المبكر وأنماط الهجرة المحتملة. يعود تاريخها إلى العصر الطباشيري المبكر عندما كانت أستراليا لا تزال متصلة بالقارة القطبية الجنوبية، وتعد آثار الأقدام هذه من أقدم مسارات الطيور وأكثرها تحديدًا في نصف الكرة الجنوبي، ويقدر عمرها بما بين 120 و128 مليون سنة.

وعلى عكس العديد من مسارات الطيور والحفريات من هذه الفترة الزمنية، والتي توجد في الغالب في نصف الكرة الشمالي، وخاصة في آسيا، يكشف هذا الاكتشاف عن مجموعة متنوعة من أنواع الطيور في نصف الكرة الجنوبي بالقرب من القطب الجنوبي منذ ملايين السنين. يتحدى هذا الاكتشاف الافتراضات السابقة ويوسع فهمنا لتوزيع الطيور المبكر.

تم اكتشاف آثار الأقدام، التي يتراوح حجمها من 7 إلى 14 سنتيمترًا (2.75 إلى 5.5 بوصة)، في تكوين وونثاجي بالقرب من ملبورن. يمثل هذا التكوين الجيولوجي انفصال أستراليا عن القارة القطبية الجنوبية منذ حوالي 100 مليون سنة. في ذلك الوقت، كانت البيئة القطبية تتألف من وادي متصدع مع أنهار مجدول، تشهد درجات حرارة متجمدة وأشهر من الظلام خلال فصول الشتاء القطبية.

يشير وجود مسارات الطيور هذه على مستويات طبقية متعددة إلى الظهور المتكرر لأنواع مختلفة من الطيور، مما قد يشير إلى التكوين الموسمي خلال فصول الصيف القطبية. ومن المعقول أن تكون هذه المسارات قد تركت على طول طريق الهجرة، عندما كانت الطيور تجتاز المنطقة.

إن الطبيعة الدقيقة لعظام الطيور والطبيعة الخفيفة للطيور نفسها تجعل حفظها في السجل الأحفوري نادرًا للغاية. ولذلك فإن اكتشاف هذه المسارات يوفر فرصة استثنائية للدراسة ومعرفة المزيد عن حيوانات الماضي.

يأتي هذا الاكتشاف الرائع في أعقاب اكتشاف سابق في عام 2013، حيث تم العثور على مسارين لطيور يبلغ عمرهما 105 ملايين عام في تكوين Eumeralla في أستراليا، مما عزز مكانة أستراليا كمصدر مهم للأدلة الحفرية المبكرة للطيور.

وبينما استلزم جائحة كوفيد-19 تأخيرًا في تحليل آثار الأقدام، تعاون المؤلف الرئيسي، أنتوني مارتن، مع خبراء آخرين في علم الحفريات والجيولوجيا لدراسة الآثار وتفسيرها بدقة.

وبفضل العلماء الرواد مثل مارتن وزملائه، نواصل الكشف عن أدلة حيوية حول العالم القديم واكتساب فهم أعمق للتطور المبكر وسلوك أنواع الطيور. يضيف هذا الاكتشاف فصلاً آخر إلى قصتنا المستمرة حول تطور الطيور.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

1. كم عمر آثار أقدام الطيور المكتشفة في جنوب أستراليا؟

تعود آثار أقدام الطيور التي تم العثور عليها على الساحل الجنوبي لأستراليا إلى العصر الطباشيري المبكر، ويقدر عمرها بما بين 120 و128 مليون سنة.

2. ما سبب أهمية هذا الاكتشاف؟

يعد هذا الاكتشاف مهمًا لأنه يوفر رؤى قيمة حول تطور الطيور المبكر وسلوك الهجرة. إنه يتحدى الافتراضات السابقة حول توزيع الطيور خلال العصر الطباشيري المبكر ويوسع فهمنا لأنواع الطيور في نصف الكرة الجنوبي.

3. أين تم اكتشاف آثار الأقدام؟

تم العثور على آثار الأقدام في تشكيل وونثاجي جنوب ملبورن، أستراليا. يمثل هذا التكوين الجيولوجي انفصال أستراليا عن القارة القطبية الجنوبية منذ حوالي 100 مليون سنة.

4. ماذا تكشف آثار الأقدام عن سلوك الهجرة؟

يشير وجود آثار الأقدام هذه على مستويات طبقية متعددة إلى ظهور متكرر للطيور، مما قد يشير إلى التكوين الموسمي خلال فصل الصيف القطبي. يشير هذا إلى أن الطيور ربما استخدمت المنطقة كطريق للهجرة.

5. لماذا تعتبر حفريات الطيور نادرة؟

تعد حفريات الطيور نادرة بسبب الطبيعة الدقيقة لعظام الطيور والبنية الخفيفة للطيور نفسها. ومن النادر حفظ بقاياها في السجل الحفري، مما يجعل اكتشاف آثار الأقدام هذه ذا قيمة خاصة للدراسة العلمية.