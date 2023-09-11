حفريات جديدة تكشف عن رؤى حول استعمار الأرض بواسطة البكتيريا الزرقاء

تسلط عمليات إعادة البناء التفصيلية ثلاثية الأبعاد للحفريات المكتشفة في اسكتلندا الضوء على كيفية تأثير الحياة الميكروبية على النظم البيئية الأرضية المبكرة. تنتمي الحفريات إلى نوع من البكتيريا الزرقاء يُسمى Langiella scourfieldii، والتي ازدهرت بين النباتات البرية المبكرة منذ أكثر من 3 مليون سنة في العصر الديفوني المبكر. وفقا لدراسة نشرت في iScience، فإن هذه الحفريات هي أقدم مثال معروف لعائلة Hapalosiphonaceae من البكتيريا الزرقاء التي استعمرت الأراضي.

لعبت البكتيريا الزرقاء، وهي مجموعة من الكائنات الحية الدقيقة القديمة، دورًا حاسمًا في تشكيل الحياة على الأرض. لقد تم توثيقهم جيدًا في الصخور البحرية، لكن فهم استعمارهم للأرض لا يزال موضوعًا للدراسة. توجد البكتيريا الزرقاء في بيئات مختلفة، بما في ذلك المحيطات والمياه العذبة والتربة الرطبة وحتى صخور القطب الجنوبي. تقوم بعملية التمثيل الضوئي، على غرار النباتات، وتشتهر بأزهارها الواسعة التي تحول أسطح المياه إلى اللون الأزرق والأخضر.

في العصر الديفوني المبكر، قامت البكتيريا الزرقاء بنفس الوظائف البيئية التي تقوم بها اليوم. كانت مهمة لعملية التمثيل الضوئي وكانت بمثابة مصدر غذائي للكائنات الحية الأخرى. من المحتمل أن تكون هذه الكائنات الحية الدقيقة قد نشأت في بيئات المياه العذبة وبدأت في استعمار الأراضي في وقت مبكر من تاريخها، ومن المحتمل أن تتنافس مع النباتات المبكرة على الفضاء.

أصبح اكتشاف حفريات Langiella scourfieldii ممكنًا بفضل المجاهر الحديثة ثلاثية الأبعاد. تم التأكد من أن هذه الحفريات، بالإضافة إلى تلك التي تم العثور عليها في عام 3، تنتمي إلى نفس النوع. إن وجود "التفرع الحقيقي" في هذه الحفريات، وهو نمط نمو مميز للبكتيريا الزرقاء، أكد وجودها في النظام البيئي الديفوني المبكر.

كانت المناظر الطبيعية في العصر الديفوني المبكر في أبردينشاير، حيث تم العثور على الحفريات، تبدو مختلفة تمامًا عما هي عليه اليوم. تقع اسكتلندا بالقرب من خط الاستواء، وتتمتع بمناخ استوائي إلى شبه استوائي. يتكون موقع الحفريات Rhynie Chert من أرض رملية مسطحة بها برك ضحلة من المياه العذبة إلى المياه قليلة الملوحة. النشاط البركاني والينابيع الساخنة جعل المنطقة مشابهة لمتنزه يلوستون الوطني الحالي. تمركز التنوع البيولوجي في هذه الفترة في المقام الأول حول الصخور الرطبة بالقرب من برك المياه، المغطاة بالحصائر الميكروبية المكونة من البكتيريا والطحالب والفطريات.

يوسع هذا البحث فهمنا لكيفية استعمار البكتيريا الزرقاء للأرض ويلقي الضوء على التفاعلات بين الحياة الميكروبية والنظم البيئية الأرضية المبكرة.

مصادر:

– آي ساينس: [الرابط]

– متحف التاريخ الطبيعي: [الرابط]