التقنية المعمارية القديمة تلهم نهجا جديدا لتعزيز أداء الإطار المعدني العضوي

طوّر باحثون في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية طريقة جديدة لتصميم النوافذ النانوية في أطر معدنية عضوية، مستوحاة من تقنية معمارية عمرها قرون. الأطر العضوية المعدنية هي مواد مسامية تبشر بالخير بالنسبة لمجموعة من التطبيقات، بما في ذلك فصل الغاز والمجالات الطبية.

استخدم الباحثون نسخة جزيئية من تقنية معمارية تُعرف باسم "قوالب صب مركزية لتشكيل القوس" لتوجيه تشكيل الأطر المعدنية العضوية بأشكال وأحجام نوافذ محددة مسبقًا. ومن خلال التحكم في ترتيب وحدات البناء التي تسمى رباعيات الأسطح الفائقة (ST)، تمكن الفريق من تصميم وإنشاء إطارات معدنية عضوية ذات أحجام مختلفة من النوافذ.

قام الفريق بتطوير عوامل توجيه البنية المركزية (cSDA) للتحكم في محاذاة ST وتشكيل الأطر العضوية المعدنية بأشكال وأحجام نوافذ جديدة. أدت إحدى مجموعات cSDA إلى إنشاء نوافذ صغيرة، بينما أنشأت مجموعة أخرى نوافذ أكبر. أظهرت هذه الأطر العضوية المعدنية المصممة خصيصًا أداءً رائعًا في امتصاص الأكسجين، مما يجعلها مناسبة للتطبيقات الطبية والفضائية حيث تكون سعة تخزين الأكسجين العالية أمرًا بالغ الأهمية.

بالإضافة إلى ذلك، يوفر مفهوم cSDA العديد من المزايا لتعزيز أداء وزارة المالية. فهو يسمح بتقسيم النوافذ الكبيرة إلى نوافذ أصغر، مما قد يكون مفيدًا لعمليات الفصل الكيميائي. يعمل هذا النهج أيضًا على زيادة مساحة سطح المسام الداخلية، مما يحسن تخزين الغاز ويعزز استقرار إطار وزارة المالية.

يقدم هذا البحث استراتيجية قوية في الكيمياء الشبكية لتطوير الأطر العضوية المعدنية المخصصة مع تطبيقات في مجال أمن الطاقة والاستدامة البيئية.

العنوان: التقنية المعمارية القديمة تلهم نهجًا جديدًا لتعزيز أداء الإطار المعدني العضوي

المصدر: جامعة الملك عبد الله

المراجع:

- "التجميع الموجه للوجه للإطارات العضوية المعدنية المتساوية التصميم باستخدام عوامل توجيه البنية المركزية" بقلم مارينا بارسوكوفا، ألكسندر سابيانيك، فنسنت غييرم، ألكسندر شكورينكو، أسلم سي. شيخ، براكاش بارفاتكار، براشانت إم بهات، ميكايلي بونو، عبد الهادي الحاج، أسامة شيخة، سلفادور آر جي باليسترا، روسيو سيمينو، غيوم مورين، ومحمد الداوودي، 2 أكتوبر 2023، تركيب الطبيعة.

- تعريفات:

- مقياس النانو: يشير إلى مقياس طول صغير للغاية، عادةً ما يكون في حدود نانومتر (نانومتر)، وهو جزء من مليار من المتر. تُظهر المواد والأنظمة الموجودة على المقياس النانوي خصائص وسلوكيات فريدة.

– الأطر المعدنية العضوية (MOFs): مواد مسامية تتكون من تفاعلات الروابط المعدنية مع العضوية والتي لها تطبيقات محتملة في فصل الغاز وتخزينه.