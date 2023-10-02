الهندسة المعمارية القديمة تلهم النوافذ النانوية المصممة في الأطر المعدنية العضوية

اكتشفت دراسة حديثة أجراها باحثون في جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (KAUST) طريقة جديدة لإنشاء نوافذ نانوية مصممة خصيصًا في مواد مسامية تسمى الأطر المعدنية العضوية (MOFs) من خلال استلهام التقنيات المعمارية القديمة.

استخدم الباحثون نسخة جزيئية من قالب تشكيل القوس المعماري المعروف باسم "القالب المركزي" لتوجيه تشكيل الأطر العضوية المعدنية بأشكال وأحجام محددة مسبقًا من النوافذ المسامية. ومن خلال استخدام هذه الطريقة، تمكن الفريق من تصميم وإنتاج مجموعة من الأطر العضوية المعدنية بأحجام نوافذ مختلفة، ولكل منها تطبيقات محتملة فريدة خاصة بها.

لطالما كانت القدرة على التحكم بدقة في تكوين هيكل الأطر العضوية المعدنية تحديًا في تصميم المواد. ومع ذلك، اكتشف الباحثون أن مفهوم القوالب المركزية يقدم حلاً لهذه المشكلة. وباستخدام عوامل توجيه البنية المركزية (cSDA)، تمكن الباحثون من معالجة ترتيب وحدات البناء التي تسمى رباعيات الأسطح الفائقة (ST) لإنشاء إطارات معدنية عضوية بنوافذ ذات أحجام وأشكال مختلفة.

صمم فريق البحث cSDA الذي يمكنه تشديد أو توسيع الزاوية بين وحدات ST المتجاورة، مما يؤدي إلى تكوين نوافذ أصغر أو أكبر، على التوالي. وأظهرت إحدى الأطر المعدنية العضوية، Fe-sod-ZMOF-320، التي صممها الفريق، أعلى قدرة على امتصاص الأكسجين بين جميع الأطر العضوية المعدنية المعروفة. هذه الخاصية تجعلها ذات قيمة كبيرة في الصناعات الطبية والفضائية، حيث يمكنها زيادة تخزين الأكسجين أو تمكين استخدام أسطوانات أصغر للنقل.

علاوة على ذلك، اكتشف الفريق أن هذه الأطر العضوية المعدنية المصممة خصيصًا أظهرت نتائج واعدة في تطبيقات أخرى أيضًا. أظهرت بعض الأطر العضوية المعدنية ذات النوافذ الضيقة إمكانية فصل الخلائط الجزيئية، بينما كان أداء البعض الآخر جيدًا في تخزين الميثان والهيدروجين كوقود محتمل.

بشكل عام، تسلط هذه الدراسة الضوء على إمكانات مفهوم القوالب المركزية في مجال الكيمياء الشبكية وتطوير الأطر العضوية المعدنية المخصصة لتطبيقات الطاقة والبيئة. من خلال التحكم الدقيق في تكوين الهيكل، توفر هذه النوافذ النانوية المصممة خصيصًا في الأطر العضوية المعدنية أداءً محسنًا وإمكانيات موسعة لمختلف الصناعات.

المصدر: “Barsukova, M. et al, التجميع الموجه للوجه للإطارات العضوية المعدنية المتساوية التصميم باستخدام عوامل توجيه البنية المركزية، Nature Synthesis (2023). DOI: 10.1038/s44160-023-00401-8."