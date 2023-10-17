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الكسوف الحلقي للشمس تم التقاطه من محطة الفضاء الدولية

Byروبرت أندرو

أكتوبر 17، 2023
الكسوف الحلقي للشمس تم التقاطه من محطة الفضاء الدولية

وثقت رائدة الفضاء في وكالة ناسا، ياسمين مقبلي، على متن محطة الفضاء الدولية (ISS)، مؤخرًا كسوفًا حلقيًا للشمس. يحدث الكسوف الحلقي عندما لا يحجب القمر الشمس تمامًا، تاركًا حلقة مرئية تُعرف بالحلقة. وهذا يوفر للعلماء فرصة نادرة لدراسة هالة الشمس.

أثناء الكسوف، التقط مقبلي صورة للقمر وهو يمر أمام الشمس، ويلقي بظله، أو ظله، ويظلم جزءًا من سطح الأرض جزئيًا. تم التقاط الصورة عندما ارتفعت محطة الفضاء الدولية على ارتفاع 260 ميلاً فوق الحدود الأمريكية الكندية واتجهت جنوبًا نحو تكساس.

وصل مقبلي إلى محطة الفضاء الدولية في 27 أغسطس كجزء من مهمة Crew-7، إلى جانب رواد فضاء آخرين من وكالة الفضاء الأوروبية (ESA)، ووكالة استكشاف الفضاء اليابانية (JAXA)، وروسكوزموس. لقد التقطت الكسوف باستخدام مجموعة فريدة من التحديات الخاصة بتصوير الظواهر السماوية من محطة الفضاء الدولية.

تدور محطة الفضاء الدولية حول الأرض بسرعة عالية، مما يتطلب حسابات وتوقيتًا دقيقًا لالتقاط أحداث مثل كسوف الشمس بدقة. تسلط هذه التقنيات الضوء على أهمية التوثيق العلمي من الفضاء، مما يسمح للباحثين بدراسة وفهم تعقيدات الأحداث السماوية.

بشكل عام، توفر صورة مقبلي منظرًا رائعًا للكسوف الحلقي للشمس، حيث تعرض الجمال والأهمية العلمية لمراقبة الظواهر السماوية من وجهة نظر محطة الفضاء الدولية.

مصادر:
- محطة الفضاء الدولية (ISS): مركبة فضائية في مدار حول الأرض تعمل كمختبر أبحاث وميناء فضائي للتعاون الدولي في استكشاف الفضاء.
- ناسا: وكالة مستقلة تابعة للحكومة الفيدرالية للولايات المتحدة مسؤولة عن برنامج الفضاء المدني وأبحاث الفضاء الجوي.
– كسوف الشمس الحلقي: كسوف الشمس حيث لا يغطي القمر الشمس بالكامل، ويترك حلقة مضيئة تسمى الحلقة.
- رائدة فضاء ناسا ياسمين مقبلي: رائدة الفضاء التي التقطت صورة لكسوف الشمس الحلقي من محطة الفضاء الدولية.
– وكالة الفضاء الأوروبية (وكالة الفضاء الأوروبية): منظمة حكومية دولية تركز على استكشاف ودراسة الفضاء.
– JAXA (الوكالة اليابانية لاستكشاف الفضاء الجوي): الوكالة اليابانية المسؤولة عن الأنشطة الفضائية بما في ذلك إطلاق الأقمار الصناعية والمهام المتقدمة.
– روسكوزموس: الوكالة الحكومية الروسية المسؤولة عن الأنشطة الفضائية، بما في ذلك تطوير وتشغيل المركبات الفضائية والمحطات الفضائية.

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By روبرت أندرو

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