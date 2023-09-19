طريقة جديدة تعمل على إعادة تدوير البلاستيك إلى مواد خافضة للتوتر السطحي قيّمة تُستخدم في الصابون والمنظفات

طور باحثون من جامعة فرجينيا للتكنولوجيا طريقة رائدة لإعادة تدوير البلاستيك إلى مواد كيميائية قيمة تسمى المواد الخافضة للتوتر السطحي، والتي تستخدم في إنتاج الصابون والمنظفات والمزيد. يمكن أن توفر هذه الطريقة بديلاً مربحًا وصديقًا للبيئة لإعادة تدوير البلاستيك التقليدي.

ويكمن مفتاح هذا الاكتشاف في التشابه الجزيئي بين بلاستيك البولي إيثيلين والأحماض الدهنية، والتي تعتبر مقدمة كيميائية للصابون. وتتكون كلتا المادتين من سلاسل كربون طويلة، لكن الأحماض الدهنية لها مجموعة إضافية من الذرات في نهاية السلسلة. وبناء على هذا التشابه، افترض الباحثون أنه من الممكن تحويل البولي إيثيلين إلى أحماض دهنية وإنتاج الصابون في نهاية المطاف.

ولتفكيك سلاسل البولي إيثيلين الطويلة إلى سلاسل أقصر بكفاءة، طور فريق البحث عملية تحلل حراري فريدة من نوعها متدرجة الحرارة. تضمنت هذه العملية تسخين البلاستيك في مفاعل مصمم خصيصًا عند درجة حرارة عالية ثم تبريده بسرعة. وبعد التحلل الحراري، حصل الباحثون على "البولي إيثيلين قصير السلسلة"، المعروف أيضًا باسم الشموع.

وكانت الخطوة التالية هي إضافة بعض الخطوات الأساسية، بما في ذلك التصبن، لتحويل الشموع إلى صابون. وبمساعدة خبراء متخصصين في النمذجة الحسابية والتحليل الاقتصادي، قام فريق البحث بتحسين عملية إعادة التدوير. وكانت النتيجة النهائية أول صابون في العالم مصنوع من البلاستيك.

ومن الجدير بالذكر أن طريقة إعادة التدوير هذه يمكن تطبيقها على كل من البولي إيثيلين والبلاستيك الآخر الشائع الاستخدام، وهو البولي بروبيلين. توجد هذه المواد البلاستيكية في العديد من المنتجات الاستهلاكية اليومية مثل التغليف وحاويات المواد الغذائية والأقمشة. الميزة الرئيسية لتقنية إعادة التدوير هذه هي أنها يمكنها معالجة كل من البولي إيثيلين والبولي بروبيلين في وقت واحد، مما يلغي الحاجة إلى فرز منفصل لهذه المواد البلاستيكية.

علاوة على ذلك، فإن الطريقة لها متطلبات بسيطة: البلاستيك والحرارة. في حين أن هناك حاجة إلى مكونات إضافية لتحويل الشموع إلى أحماض دهنية وصابون، فإن التحول الأولي للبلاستيك يكون واضحًا ومباشرًا. وهذا يجعل طريقة إعادة التدوير هذه قابلة للتكيف بسهولة وربما قابلة للتطوير للتطبيقات الصناعية.

نُشر البحث في مجلة Science ويوضح طريقًا جديدًا لإعادة تدوير البلاستيك دون الحاجة إلى إجراءات معقدة أو محفزات جديدة. يتمتع هذا النهج المبتكر بالقدرة على إلهام التصاميم الإبداعية المستقبلية لإجراءات إعادة التدوير.