تحييد الأجسام المضادة على نطاق واسع (bnAbs) ودورها في الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية -1

ملخص: الأجسام المضادة المعادلة على نطاق واسع (bnAbs) هي نوع من الأجسام المضادة التي يمكنها تحييد عزلات فيروس نقص المناعة البشرية -1 المتنوعة. إن فهم كيفية تفاعل هذه الأجسام المضادة مع التباين في أهدافها المستضدية عبر العزلات الفيروسية أمر بالغ الأهمية. استخدم الباحثون قياس الطيف الكتلي لتبادل الهيدروجين/الديوتيريوم (HDX-MS) والقياسات الكمية لحركية ربط الأجسام المضادة لدراسة التباين الهيكلي والمستضدي في قمة V1/V2 للبروتين السكري المغلف لفيروس نقص المناعة البشرية-1. ووجدوا أن الترتيب الهيكلي في هذه المنطقة يؤثر على معدلات الارتباط والارتباطات بـ bnAb. بالإضافة إلى ذلك، كشفت عمليات إعادة بناء bnAbs المرتبطة بالبروتينات السكرية المتباينة عن درجات مختلفة من الديناميكيات الهيكلية. أظهرت تجارب HDX-MS أن bnAbs كان لها بصمة ربط شديدة التركيز عند قمة القطع، مما أدى إلى تجنب التغييرات المتباينة في بقية الهيكل. توضح هذه النتائج أن الديناميكيات الهيكلية تلعب دورًا في توليد المضادات، وأن bnAbs يحقق تفاعله التبادلي الواسع من خلال الارتباط بطريقة شديدة التركيز والتغلب على الخصائص المتغيرة الموجودة في البروتينات السكرية المغلفة من العزلات المتنوعة.

مقدمة: البروتين السكري المغلف لفيروس نقص المناعة البشرية (Env) هو الهدف لتحييد الأجسام المضادة ويخضع لتطور سريع. يؤثر الاختلاف الهيكلي في Env على تفاعلاتها مع الدوافع الرئيسية للياقة الفيروسية وتكاثرها، مما يؤدي إلى سمات مظهرية مثل حساسية التعادل والعدوى. أبلغت الدراسات الحديثة عن هياكل عالية الدقة لأداة القطع Env، ولكنها تمثل مُثُلًا ثابتة ولا تعكس الطبيعة الديناميكية لـ Env. إن فهم كيفية تحقيق bnAbs للتفاعل المتبادل الواسع النطاق يتطلب تحديد الميزات المحفوظة وفهم كيفية تعاملها مع السياقات المتغيرة.

الطرق والنتائج: استخدم الباحثون HDX-MS للتحقيق في الاختلافات الهيكلية والديناميكية المحلية في لوحة من أدوات القطع الأصلية لـHIV-1 Env. لقد وجدوا تباينًا كبيرًا في الترتيب الهيكلي والاستقرار في المناطق التي تستهدفها bnAbs. وبفحص مجموعة أكبر من العزلات المتنوعة، لاحظوا تباينًا كبيرًا في ديناميكيات الحاتمة في قمة المثلث V1/V2. أظهر تحليل حركية الربط لاستهداف القمة bnAb، PGT145، وجود علاقة عكسية بين معدلات الارتباط وديناميكيات الحاتمة.

لفهم كيفية تعامل PGT145 مع التباين الهيكلي والديناميكي، أجرى الباحثون HDX-MS التفاضلي وحصلوا على هياكل cryo-EM لـ PGT145 المرتبطة بقواطع Env من عزلتين من عزلات فيروس نقص المناعة البشرية-1. ووجدوا أن PGT145 كان له بصمة ربط شديدة التركيز عند قمة القطع، مع عدم ملاحظة أي تغييرات تفارجية في بقية الهيكل. كشفت الدراسة أيضًا عن تنسيق الجليكانات المحفوظة في قمة Env بواسطة بقايا الأجسام المضادة التي تخضع لفرط طفرة جسدية.

الاستنتاج: تسلط الدراسة الضوء على أهمية الديناميكيات الهيكلية في توليد المضادات وقدرة bnAbs على تحقيق تفاعل تبادلي واسع النطاق. من خلال الارتباط بطريقة مركزة للغاية، يتجنب bnAbs الخصائص المتغيرة الموجودة في البروتينات السكرية المغلفة من العزلات المتنوعة. يعد فهم التفاعل بين تقلبات bnAbs وEnv أمرًا بالغ الأهمية لتطوير لقاحات فعالة لفيروس نقص المناعة البشرية -1 والتدخلات العلاجية.

مصادر:

– DOI: 10.1038/s41467-020-19035-2