شبكة كيميائية جديدة لدراسة أجواء الكواكب الخارجية

لقد قمنا بتطوير شبكة كيميائية جديدة ومحسنة لدراسة كيمياء الاختلال في الأجواء الدافئة والساخنة للكواكب الخارجية. وتعتمد هذه الشبكة على شبكات احتراق حديثة ومعتمدة على نطاق واسع، مما يوفر تنبؤات أكثر موثوقية لمجموعة واسعة من الظروف.

تم تصميم شبكتنا الكيميائية الجديدة للعمل في ظروف تتراوح بين 500 و2500 كلفن، وضغوط تتراوح من 100 إلى 10^-6 بار. للتحقق من صحة الشبكة، قمنا بمقارنة تنبؤاتها مع توقعات سبع شبكات أخرى، تغطي ظروفًا تجريبية مختلفة.

ولتقييم تأثير شبكتنا الجديدة على دراسات الغلاف الجوي للكواكب الخارجية، أنشأنا ملفات تعريف الوفرة للعديد من الكواكب الخارجية، بما في ذلك GJ 436 b، وGJ 1214 b، وHD 189733 b، وHD 209458 b. استخدمنا النموذج الحركي 1D FRECKLL وقمنا بحساب أطياف الإرسال المقابلة باستخدام TauREx 3.1.

وبمقارنة ملفات تعريف الوفرة والأطياف التي تم الحصول عليها من شبكتنا الكيميائية الجديدة بتلك الموجودة في شبكتنا السابقة، وجدنا أن شبكتنا الجديدة أكثر دقة بالنسبة للظروف التجريبية التي تم اختبارها. على وجه التحديد، فإن التحديث في كيمياء النيتروجين له تأثير كبير على ملامح الوفرة، وخاصة بالنسبة لـ HCN، مع اختلافات تصل إلى أربعة أوامر من حيث الحجم. تتأثر أيضًا ملفات تعريف ثاني أكسيد الكربون بشكل ملحوظ، مما يؤدي إلى تغييرات مهمة في طيف النقل لـ GJ 2 b.

تسلط هذه التأثيرات الضوء على أهمية استخدام الشبكات الكيميائية التي تم التحقق من صحتها لتحسين دقة نماذج الغلاف الجوي للكواكب الخارجية. يمكن أن يكون لاقتران كيمياء الكربون والنيتروجين، جنبًا إلى جنب مع الجذور الناتجة عن التحلل الضوئي، تأثيرات كبيرة على أطياف النقل، كما يتضح من حالة CH2NH.

ومن خلال استخدام شبكتنا الكيميائية الجديدة، يمكن للباحثين أن يتمتعوا بثقة أكبر في تنبؤاتهم ويكتسبون فهمًا أفضل للأجواء الجوية للكواكب الخارجية.

المراجع:

- آر فيليت، أو. فينوت، ب. سيرجين، آر. بوناصر، بنسلفانيا. جلود، أ. الرفاعي، إ. هيبرارد (المصدر)

– مقبول للنشر في علم الفلك والفيزياء الفلكية (المصدر)