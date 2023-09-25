تظهر دراسة جديدة اختراقًا محتملاً في التخفيف من فقدان العظام في الفضاء

ربما اكتشف فريق من العلماء طريقة رائدة لمكافحة الآثار الضارة لفقدان العظام أثناء السفر إلى الفضاء. في دراسة حديثة نشرت في مجلة Microgravity، نجح الباحثون في تعزيز نمو العظام لدى الفئران التي تعيش على متن محطة الفضاء الدولية (ISS) لمدة تصل إلى تسعة أسابيع. لم يُظهِر هذا العلاج التجريبي، الذي شمل مزيجًا من جزيء يُسمى جزيء NELL-like-1 (NELL-1) وأدوية البايفوسفونيت، أي آثار ضارة واضحة.

أثناء السفر إلى الفضاء، يمكن أن تؤدي بيئة الجاذبية الصغرى إلى فقدان كبير للعظام بسبب غياب الضغط الميكانيكي المنتظم الذي تحتاجه العظام لتبقى صحية. يتباطأ إنتاج الجسم لخلايا بناء العظام، مما يؤدي إلى فقدان العظام تدريجيًا. يمكن أن يفقد رواد الفضاء ما يصل إلى 1% من كتلة عظامهم كل شهر يقضونه في الفضاء، ويمكن أن يستغرق التعافي سنوات عند عودتهم إلى الأرض.

ولمكافحة هذه المشكلة، قام الباحثون في جامعة كاليفورنيا، لوس أنجلوس (UCLA)، ومعهد فورسيث في كامبريدج، ماساتشوستس بتطوير نسخة معدلة من NELL-1 لإطالة تأثيره في الجسم. وقاموا بدمجه مع أدوية البايفوسفونيت، والتي تستخدم بالفعل لمنع فقدان العظام، لاستهداف أنسجة العظام بشكل أفضل وتقليل الآثار الجانبية.

أجرى الفريق تجارب على كل من الفئران الفضائية والأرضية، ومقارنتها بالمجموعات الضابطة. وأظهرت النتائج نموا ملحوظا في العظام في جميع الفئران المعالجة دون أي آثار صحية سلبية واضحة. ومع ذلك، هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث للتحقق من سلامة وفعالية هذا العلاج على المدى الطويل.

وهذا الاختراق له آثار واعدة على مستقبل استكشاف الفضاء، مما قد يتيح إمكانية البقاء لفترات طويلة في الجاذبية الصغرى. بالإضافة إلى ذلك، يعتقد الباحثون أن هذا العلاج يمكن أن يكون له تطبيقات عملية في منع تدهور العضلات والعظام وعلاج حالات مثل هشاشة العظام الشديدة على الأرض.

وبينما يواصل الفريق تحليل البيانات التي تم جمعها من الفئران التي عادت إلى الأرض، فإنهم متفائلون بشأن إمكانات أبحاثهم في إحداث ثورة في السفر إلى الفضاء وتحسين صحة العظام.

مصادر:

– دراسة: “الجاذبية الصغرى” – مجلة

- جامعة كاليفورنيا، لوس أنجلوس (UCLA)