انقراض الديناصورات: البراكين والكويكبات لعبت دورًا في مصيرها

تشير دراسة حديثة إلى أن البراكين في منطقة ديكان ترابس في الهند ربما ساهمت في انقراض الديناصورات، إلى جانب تأثير الكويكب المعروف. تتكون مصائد ديكان من ثورات بركانية ضخمة أطلقت كميات كبيرة من ثاني أكسيد الكربون (CO2) وثاني أكسيد الكبريت (SO2) في الغلاف الجوي لأكثر من 800,000 عام. خلقت هذه الغازات ضربة مناخية، حيث أدى ثاني أكسيد الكربون إلى ارتفاع درجة حرارة الكوكب وعكس ثاني أكسيد الكبريت ضوء الشمس وتبريده.

وجد نموذج الكمبيوتر للتعلم العميق المستخدم في الدراسة أن مستويات ثاني أكسيد الكربون وثاني أكسيد الكربون الصادرة عن مصائد ديكان كانت متسقة مع التسبب في انقراض الديناصورات. أجرى النموذج سيناريوهات مختلفة لتحديد كيفية تأثير المستويات المختلفة لهذه الغازات على المناخ، ومقارنة النتائج ببيانات المناخ التاريخية من الأصداف القديمة للمنخربات، وهي كائنات محيطية صغيرة.

وتشير الدراسة إلى أن النشاط البركاني في مصائد ديكان تسبب في تغيرات بيئية كبيرة قبل وبعد تأثير الكويكب. وقذفت البراكين الغاز إلى الغلاف الجوي، مما أدى إلى ارتفاع غازات الدفيئة وما تلا ذلك من ارتفاع درجة حرارة الكوكب. بالإضافة إلى ذلك، ساهمت الأمطار الحمضية وتحمض المحيطات الناتج عن النشاط البركاني في انقراض الأنواع النباتية والحيوانية.

وفي حين يبقى دور تأثير الكويكب بلا جدال في حدث الانقراض، فإن هذه الدراسة تسلط الضوء على التأثير الكبير للبراكين على مناخ الأرض ومصير الديناصورات. إن فهم التفاعل بين الأحداث الطبيعية مثل الانفجارات البركانية وتأثيرات الكويكبات يمكن أن يوفر رؤى قيمة حول أحداث الانقراض الجماعي عبر تاريخ الأرض.

مصادر:

- الجيولوجي الحسابي في كلية دارتموث ألكسندر كوكس

- عالمة الجيولوجيا بجامعة فلوريدا كورتني جيه سبرين

- الجيولوجي بول رين، مدير مركز بيركلي للتاريخ الجيولوجي