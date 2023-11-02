اكتشافات جديدة تكشف عن القارات المفقودة الموجودة في أدغال جنوب شرق آسيا

في إنجاز علمي ملحوظ، تمكن الباحثون في جامعة أوتريخت أخيرا من تحديد موقع بقايا قارة بحجم الولايات المتحدة، يعتقد أنها اختفت منذ 155 مليون سنة. يثير هذا الاكتشاف أسئلة مثيرة للاهتمام حول فهمنا للتاريخ الجيولوجي للأرض وإمكانية وجود المزيد من القارات المفقودة في انتظار اكتشافها.

في السابق، لم يكن الخبراء متأكدين مما إذا كانت قطعة الأرض المفقودة هذه، والتي تسمى أرجولاند، قد غرقت تحت قاع المحيط، أو اندمجت مع كتلة أرضية أكبر، أو أنها ببساطة ذهبت دون أن يلاحظها أحد وهي تطفو في مكان غير مرئي. ومع ذلك، وبعد بحث مكثف دام سبع سنوات، نجح الباحثون الهولنديون في تتبع أجزاء من أرجولاند في الأدغال الكثيفة في جنوب شرق آسيا.

توضح الدراسة الرائدة التي أجراها الدكتور إلديرت إل. أدفوكات كيف أن القارات، عندما تكون المحيطات مغلقة، تتناسب معًا في تكوين على شكل حرف C يُعرف باسم بانجيا. كان محيط تيثيس، حيث اختفت أرجولاند خلال العصر الجوراسي المتأخر، بمثابة مسرح لهذا الحدث الجيولوجي. في حين أن معظم الأراضي تتغير شكلها بمرور الوقت بسبب الانجراف القاري، إلا أن اختفاء أرجولاند كان فريدًا من نوعه.

وعلى عكس قارة زيلانديا، التي غرقت في النهاية بعد انفصالها عن أستراليا قبل 80 مليون سنة، فمن المرجح أن مصير أرجولاند كان مرتبطًا بالاندساس. يحدث الاندساس عندما تنزلق إحدى الصفائح التكتونية تحت أخرى، مما يؤدي إلى إعادة تدوير حافة اللوحة في وشاح الأرض. مثلت هذه الظاهرة تحديات في تحديد موقع أرجولاند حيث لم تكن العلامات النموذجية للاندساس، مثل النسل وتكوين الجبال، واضحة.

ومما زاد الأمور تعقيدًا، أنه تم اكتشاف شظايا يعتقد أنها من أرجولاند سابقًا في ميانمار وإندونيسيا. ومع ذلك، فقد ثبت أن هذه العينات أقدم بكثير من الانفصال عن أستراليا، مما يشير إلى وجود كتلة أرضية مفقودة إضافية غير معروفة. إن الآثار المترتبة على اختفاء قارة واحدة بحجم الولايات المتحدة تثير تساؤلات حول عدد القارات الأخرى التي تقاسمت المصير نفسه.

من خلال أبحاثهم، كشف الدكتور أدفوكات والدكتور دو جي جي فان هينسبيرجين عن رحلة أرجولاند. لقد تجزأت في البداية إلى قارات صغيرة، لتشكل أحواضًا محيطية أصغر تتميز بقشرة محيطية أرق ولكنها أكثر كثافة. وفي نهاية المطاف، انفصلت هذه الشظايا وانجرفت قبل أن تصبح جزءا لا يتجزأ من الغابات الكثيفة في جنوب شرق آسيا.

يلقي هذا الاكتشاف الرائد الضوء على الماضي الجيولوجي الديناميكي للأرض ويوسع فهمنا لبانجيا. لا تستكشف الدراسة كيفية تفكك القارات وتطورها فحسب، بل تقدم أيضًا نظرة ثاقبة حول نمو القارات. وبينما نكشف أسرار القارات المفقودة، فإن هذه المعرفة لديها القدرة على فتح ثروة من الاكتشافات في مجالات مثل التنوع البيولوجي والمناخ.

ومع العثور على آخر قطعة مفقودة من اللغز في أرجولاند، يتطلع الباحثون الآن إلى استكشاف إمكانية وجود قارات أخرى مفقودة. ويمثل المحيط الهادئ، على وجه الخصوص، فرصة مثيرة للاهتمام لمزيد من البحث، مع احتمال وجود مناطق مفقودة مختبئة في الأحزمة الجبلية في ألاسكا وكولومبيا البريطانية.

أسئلة وأجوبة

ما هو الاندساس؟

الاندساس هو عملية جيولوجية تنزلق فيها إحدى الصفائح التكتونية أسفل أخرى، مما يؤدي إلى إعادة تدوير حافة اللوحة في وشاح الأرض.

ما هو الانجراف القاري؟

يشير الانجراف القاري إلى حركة وتحول قارات الأرض بمرور الوقت بسبب حركة الصفائح التكتونية.

ما هو بانجيا؟

بانجيا هي القارة العملاقة التي كانت موجودة منذ حوالي 335-175 مليون سنة، وتضم جميع القارات الحالية المندمجة معًا.

ما هي زيلانديا؟

زيلانديا هي قارة مغمورة انفصلت عن أستراليا منذ ملايين السنين وتقع في الغالب تحت جنوب المحيط الهادئ.