مجسات فوييجر: استكشاف أعماق الفضاء

ملخص: انطلقت مجسات فوييجر، التي أطلقتها وكالة ناسا، في مهمة لا مثيل لها لاستكشاف الفضاء السحيق. تواصل هاتان المركبتان الفضائيتان، فوييجر 1 وفوييجر 2، رحلتهما إلى الكون أكثر من أي جسم آخر من صنع الإنسان. مع عدم وجود وجهة محددة، توفر هذه السفن الدائمة بيانات ورؤى لا تقدر بثمن حول نظامنا الشمسي وخارجه.

تم إطلاق مجسات فوييجر في عام 1977، بهدف أساسي هو دراسة الكواكب الخارجية لنظامنا الشمسي. حلقت فوييجر 1 بالقرب من المشتري وزحل، بينما استكشفت فوييجر 2 كوكب المشتري وزحل وأورانوس ونبتون. وعلى طول الطريق، التقطوا صورًا مذهلة وجمعوا معلومات لا تقدر بثمن حول أجواء الكواكب وأقمارها وحلقاتها.

ولا تزال هذه المركبات الفضائية الرائعة تعمل حتى اليوم، بعد مرور ما يقرب من 44 عامًا على إطلاقها. وعلى الرغم من خروجهم رسميًا من نظامنا الشمسي، إلا أنهم يواصلون إرسال بيانات قيمة. على سبيل المثال، أصبحت فوييجر 1 أول جسم من صنع الإنسان يدخل الفضاء بين النجوم في عام 2012. وينتظر العلماء بفارغ الصبر اليوم الذي ستنضم فيه فوييجر 2 إلى شقيقتها في الامتداد الشاسع للفضاء الخارجي.

تدين مجسات فوييجر بطول عمرها إلى مصدر الطاقة النووية الخاص بها، والذي لا يزال يوفر الكهرباء حتى بعد عقود. على الرغم من أن أدواتهم العلمية قد توقفت عن العمل تدريجيًا للحفاظ على الطاقة، فمن المتوقع أن تستمر فوياجرز في إرسال البيانات حتى عام 2025 تقريبًا.

في حين أن مجسات فوييجر تطفو حاليًا إلى أجل غير مسمى في الفضاء، إلا أنها تحمل أهمية رمزية. مرفق بكل مركبة Voyager سجل ذهبي يحتوي على أصوات وصور تمثل الأرض، والمقصود منه أن يكون رسالة لأي حياة خارج كوكب الأرض قد تواجهها يومًا ما. يعد هذا السجل بمثابة كبسولة زمنية، حيث يقدم لمحة عن كوكبنا وسكانه.

لقد كانت مهمات Voyager هائلة في توسيع فهمنا لنظامنا الشمسي والمغامرة في حدود أعمق. تُظهر مرونة هذه المجسات وطول عمرها فضول البشرية واستكشافها الذي لا يتزعزع. أثناء رحلتهم عبر الكون، تقربنا مجسات فوييجر من كشف أسرار الكون.

المصادر: ناسا

التعاريف:

مجسات فوييجر: مركبات فضائية أطلقتها وكالة ناسا عام 1977 لدراسة الكواكب الخارجية لنظامنا الشمسي.

الفضاء بين النجوم: الفضاء المادي بين الأنظمة النجمية في المجرة.

المصادر: ناسا