في أحدث إصدار من سلسلة Guardians of the Galaxy، هناك مشهد فضائي حيث يجد Star-Lord، الذي يلعب دوره Chris Pratt، نفسه ينجرف عبر الفضاء بدون خوذة. وقد أدى ذلك إلى إثارة تكهنات بين المشاهدين حول مدى دقة مثل هذا الموقف وما إذا كان بإمكان الإنسان البقاء على قيد الحياة في الفضاء بدون بدلة فضائية.

لتسليط بعض الضوء على هذا الموضوع، قدم رائد الفضاء السابق لوكالة ناسا كريس هادفيلد رؤيته. وفقًا لهادفيلد، لن يتمكن الإنسان من البقاء على قيد الحياة إلا لمدة 30 ثانية في الفضاء دون حماية بدلة الفضاء.

الفضاء بيئة غير مضيافة للبشر بسبب عدة عوامل. القلق الأساسي هو نقص الضغط الجوي، مما يتسبب في تبخر أي سائل في الجسم عند درجة حرارة منخفضة، مما يؤدي إلى غليان سوائل الجسم. بالإضافة إلى ذلك، يشكل نقص الهواء القابل للتنفس ودرجات الحرارة القصوى أيضًا مخاطر كبيرة على بقاء الإنسان.

إن فكرة البقاء في الفضاء بدون بدلة فضائية هي فكرة خيالية بحتة وليست مبنية على الواقع العلمي. وبدون حماية البدلة الفضائية، سيتعرض رائد الفضاء لهذه الظروف التي تهدد حياته ولن يبقى على قيد الحياة لفترة طويلة.

من المهم توضيح أن أفلامًا مثل "Guardians of the Galaxy Vol. 3" إعطاء الأولوية لقيمة الترفيه على الدقة العلمية. وبينما يسعون جاهدين لتقديم مشاهد مثيرة ومذهلة بصريًا للجمهور، فإنهم غالبًا ما يضحون بالمصداقية العلمية من أجل رواية القصص.

وفي الختام، مشهد الفضاء في فيلم “Guardians of the Galaxy Vol. "3" حيث ينجرف Star-Lord عبر الفضاء بدون خوذة ليس دقيقًا من وجهة النظر العلمية. وفقًا لرائد الفضاء السابق في وكالة ناسا كريس هادفيلد، فإن الإنسان لن يتمكن من البقاء على قيد الحياة إلا لمدة 30 ثانية في الفضاء بدون بدلة فضائية بسبب الظروف غير المضيافة. ومن الأهمية بمكان أن نتذكر أن مثل هذه الأفلام تعطي الأولوية للترفيه على الواقعية العلمية.

مصادر:

- كريس هادفيلد، رائد فضاء سابق في ناسا.