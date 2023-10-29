دراسة جديدة تستكشف التدابير المضادة المحتملة لتهديدات الكويكبات

أثارت دراسة حديثة نُشرت في موقع arXiv سؤالًا مهمًا: إذا تم اكتشاف كويكب كبير قبل أيام قليلة من اصطدامه، فهل يمكننا إيقافه؟ تدرس الدراسة كويكبًا مشابهًا لـ 2023 NT1، والذي أخطأ الأرض بفارق ضئيل في وقت سابق من هذا العام، وتقوم بتقييم ما إذا كان من الممكن مواجهته باستخدام طريقة تسمى Pulverize It (PI).

تتضمن طريقة PI إطلاق صاروخ دفاعي خلال يوم واحد من اكتشاف الكويكب. وباستخدام مزيج من المصطدمات الحركية والمتفجرة، سيطلق الصاروخ سحابة من المصطدمات بسرعة عالية نحو الكويكب، مما يؤدي إلى تحطيمه إلى شظايا غير ضارة. ووفقا لمحاكاة الدراسة، فإن هذا النهج سيكون فعالا في تدمير الكويكب وتقليل المخاطر على الأرض.

ما يجعل هذا الاقتراح مثيرًا للاهتمام هو أنه يشير إلى إمكانية مواجهة تهديد كويكب وشيك بتحذير قصير. ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن الدراسة حاليًا مجرد دليل على المفهوم. ليس لدينا الصواريخ أو أنظمة التصادم اللازمة لتنفيذ مثل هذه المهمة. إذا تم اكتشاف كويكب غدًا، فلن تكون لدينا وسائل دفاع فورية.

وبينما تسلط الدراسة الضوء على الجدوى الفنية لطريقة PI، فإنها تثير أيضًا سؤالاً حول ما إذا كانت لدينا الإرادة لبناء صاروخ دفاعي كوكبي. ويؤكد الباحثون على الحاجة إلى اتخاذ تدابير استباقية واستثمارات في تطوير نظام دفاعي قوي يمكن أن يحمينا من تأثيرات الكويكبات المحتملة في المستقبل.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هي طريقة Pulverize It (PI)؟

ج: تتضمن طريقة PI إطلاق صاروخ دفاعي مزود بمرتطمات تعمل على تحطيم الكويكب إلى أجزاء غير ضارة.

س: هل يمكن أن تكون طريقة PI فعالة مع التحذير القصير؟

ج: وفقًا لعمليات المحاكاة، إذا تم تنفيذها مع إنذار قصير، فإن طريقة PI لديها القدرة على تقليل المخاطر التي يشكلها كويكب وشيك.

س: هل هناك صواريخ جاهزة للإطلاق للدفاع عن الكويكبات؟

ج: في الوقت الحالي، لا توجد صواريخ أو أنظمة تصادم متاحة بسهولة لمثل هذه المهمة.

س: ما أهمية التدابير الاستباقية في الدفاع الكوكبي؟

ج: تعتبر التدابير والاستثمارات الاستباقية حاسمة في تطوير نظام دفاعي قوي ضد تهديدات الكويكبات المحتملة.