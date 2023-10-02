يلجأ علماء البيئة البحرية في فلوريدا إلى السرطان لإنقاذ الشعاب المرجانية

تتعرض الشعاب المرجانية في فلوريدا للتهديد من الغطاء الخانق للأعشاب البحرية الذي سيطر على ساحل الولاية. تزدهر هذه الأعشاب البحرية، أو الطحالب الكبيرة، بسبب الجريان السطحي الزراعي ومياه الصرف الصحي، مما يوفر بيئة غنية بالمغذيات لنموها. وفي حين أن هذه أخبار رائعة بالنسبة للطحالب، إلا أنها مدمرة للشعاب المرجانية، التي تكافح من أجل البقاء تحت وطأة الطحالب الكبيرة. ولمكافحة هذه المشكلة، استعان علماء البيئة البحرية في فلوريدا ببطل غير متوقع: وهو السلطعون.

مات أكثر من 90% من الشعاب المرجانية في فلوريدا، ويرجع ذلك أساسًا إلى مرض فقدان الأنسجة وارتفاع درجة حرارة المياه. ويكافح المرجان المتبقي من أجل الازدهار، حيث تمنع الأعشاب البحرية يرقات المرجان، المعروفة باسم المستويات، من العثور على مكان مناسب للرسو والنمو. بالإضافة إلى ذلك، لا يستطيع المرجان الناضج امتصاص ما يكفي من ضوء الشمس للنمو عندما يكون مغطى بغطاء سميك من الطحالب الكبيرة.

يتم تقديم سرطان البحر الكاريبي كحل لهذه المشكلة. موطن هذه السرطانات هو ولاية فلوريدا ومعروفة باستهلاكها الفعال للأعشاب البحرية. فهي لا تأكل الطحالب الكبيرة فحسب، بل إن وجودها كحيوانات عاشبة من غير المرجح أن يؤثر سلبًا على النظم البيئية البحرية. افتتح مختبر Mote Marine والأكواريوم في ساراسوتا مركزًا بحثيًا مخصصًا لتربية سرطان البحر الكاريبي، بهدف إنتاج 34,000 سلطعون خلال السنوات الأربع المقبلة.

سيتم إطلاق هذه السرطانات في المحيط، حيث نأمل أن تبدأ في استهلاك الطحالب الكبيرة الزائدة، مما يسمح للشعاب المرجانية الصغيرة بالالتصاق بقاع البحر والشعاب المرجانية الناضجة لتلقي ما يكفي من ضوء الشمس للنمو. ومع ذلك، قبل أن يتم إطلاقها، يجب تدريب جيش القشريات على صد الحيوانات المفترسة. يستخدم علماء البيئة في موت دمى الجورب لاختبار غرائز القتال أو الطيران لدى السرطانات، حيث لا يمكنهم الوصول إلى ثدييات المحيط والأخطبوطات في خزاناتهم.

بشكل عام، فإن إدخال سرطان البحر الكاريبي إلى ساحل فلوريدا يبشر بالخير لإنقاذ الشعاب المرجانية المتعثرة. بفضل شهيتها للطحالب الكبيرة، يمكن لهذه السرطانات أن تساعد في استعادة توازن النظام البيئي البحري وتوفير بيئة أفضل لنمو المرجان.

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– فوكس (يقال أنه مصدر المقال الأصلي)