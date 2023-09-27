حياة المدينة

الكشف عن التقنيات الجديدة وقوة الذكاء الاصطناعي

علوم

استعد لمشاهدة كسوف الشمس الحلقي في أكتوبر

Byروبرت أندرو

سبتمبر 27، 2023
استعد لمشاهدة كسوف الشمس الحلقي في أكتوبر

سيحدث الشهر المقبل حدث سماوي مثير، حيث سيمر القمر بين الأرض والشمس، ليحصل لنا على كسوف شمسي رائع. بالنسبة لبعض المراقبين المحظوظين، سيكون هذا كسوفًا حلقيًا للشمس، حيث يظهر القمر أصغر في السماء ويشكل دائرة سوداء في مواجهة الشمس.

وسيكون الكسوف الحلقي يوم 14 أكتوبر مرئيا في أجزاء من ولايات أوريغون وكاليفورنيا ونيفادا ويوتا وأريزونا وكولورادو ونيو مكسيكو وتكساس. سيبدأ الكسوف في ولاية أوريغون الساعة 9:13 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ وينتهي في تكساس الساعة 12:03 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ. وسيتمكن من هم خارج هذا المسار من مشاهدة كسوف جزئي للشمس.

ومن المهم أن نلاحظ أن مراقبة الكسوف مباشرة بالعين المجردة أو النظارات الشمسية أو المناظير أو التلسكوبات يمكن أن تكون ضارة لعينيك. ولضمان المشاهدة الآمنة، توصي وكالة ناسا باستخدام نظارات الرؤية الشمسية الواقية أو أجهزة العرض الشمسية المحمولة باليد. وبدلاً من ذلك، يمكنك استخدام طرق غير مباشرة مثل جهاز العرض ذو الثقب لمشاهدة هذا الحدث المذهل.

ولن يمر مسار الكسوف الحلقي بعدة ولايات في الولايات المتحدة فحسب، بل سيمتد أيضًا إلى المكسيك، بالإضافة إلى أجزاء أخرى من أمريكا الوسطى والجنوبية.

لا تفوت هذه الفرصة المذهلة لمشاهدة أعجوبة سماوية! تأكد من تجهيز نظارات الكسوف وغيرها من معدات المشاهدة الضرورية للاستمتاع بكسوف الشمس الحلقي بأمان في أكتوبر.

مصادر:

- تاتان سيوفلانا / ا ف ب

- ناسا

By روبرت أندرو

منشور له صلة

علوم

كلية الطب بجامعة مينيسوتا تحصل على منحة بقيمة 16 مليون دولار لكشف مخطط توصيلات الدماغ

سبتمبر 27، 2023 فيكي ستافروبولو
علوم

الكسوف الحلقي القادم للشمس: ما تحتاج إلى معرفته

سبتمبر 27، 2023 فيكي ستافروبولو
علوم

المسوحات الجوية تكشف عن انخفاض طويل الأمد في أعداد أبقار البحر على طول الحاجز المرجاني العظيم

سبتمبر 27، 2023 مامفو بريشيا

فاتك

علوم

استعد لمشاهدة كسوف الشمس الحلقي في أكتوبر

سبتمبر 27، 2023 روبرت أندرو 0 تعليقات
علوم

كلية الطب بجامعة مينيسوتا تحصل على منحة بقيمة 16 مليون دولار لكشف مخطط توصيلات الدماغ

سبتمبر 27، 2023 فيكي ستافروبولو 0 تعليقات
علوم

الكسوف الحلقي القادم للشمس: ما تحتاج إلى معرفته

سبتمبر 27، 2023 فيكي ستافروبولو 0 تعليقات
علوم

المسوحات الجوية تكشف عن انخفاض طويل الأمد في أعداد أبقار البحر على طول الحاجز المرجاني العظيم

سبتمبر 27، 2023 مامفو بريشيا 0 تعليقات