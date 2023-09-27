استعد لمشاهدة كسوف الشمس الحلقي في أكتوبر

سيحدث الشهر المقبل حدث سماوي مثير، حيث سيمر القمر بين الأرض والشمس، ليحصل لنا على كسوف شمسي رائع. بالنسبة لبعض المراقبين المحظوظين، سيكون هذا كسوفًا حلقيًا للشمس، حيث يظهر القمر أصغر في السماء ويشكل دائرة سوداء في مواجهة الشمس.

وسيكون الكسوف الحلقي يوم 14 أكتوبر مرئيا في أجزاء من ولايات أوريغون وكاليفورنيا ونيفادا ويوتا وأريزونا وكولورادو ونيو مكسيكو وتكساس. سيبدأ الكسوف في ولاية أوريغون الساعة 9:13 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ وينتهي في تكساس الساعة 12:03 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ. وسيتمكن من هم خارج هذا المسار من مشاهدة كسوف جزئي للشمس.

ومن المهم أن نلاحظ أن مراقبة الكسوف مباشرة بالعين المجردة أو النظارات الشمسية أو المناظير أو التلسكوبات يمكن أن تكون ضارة لعينيك. ولضمان المشاهدة الآمنة، توصي وكالة ناسا باستخدام نظارات الرؤية الشمسية الواقية أو أجهزة العرض الشمسية المحمولة باليد. وبدلاً من ذلك، يمكنك استخدام طرق غير مباشرة مثل جهاز العرض ذو الثقب لمشاهدة هذا الحدث المذهل.

ولن يمر مسار الكسوف الحلقي بعدة ولايات في الولايات المتحدة فحسب، بل سيمتد أيضًا إلى المكسيك، بالإضافة إلى أجزاء أخرى من أمريكا الوسطى والجنوبية.

لا تفوت هذه الفرصة المذهلة لمشاهدة أعجوبة سماوية! تأكد من تجهيز نظارات الكسوف وغيرها من معدات المشاهدة الضرورية للاستمتاع بكسوف الشمس الحلقي بأمان في أكتوبر.

مصادر:

- تاتان سيوفلانا / ا ف ب

- ناسا