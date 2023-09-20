لعبت التحولات المناخية التاريخية دورًا في التهجين البشري المبكر

كشفت دراسة جديدة نشرت في مجلة Science أن التقلبات في مستويات ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي والتغيرات الناتجة في المناخ والغطاء النباتي كانت عوامل مهمة تؤثر على متى وأين تزاوجت الأنواع البشرية المبكرة. يمتلك الإنسان المعاصر نسبة صغيرة من الحمض النووي الموروث من أنواع أخرى من أشباه البشر مثل إنسان النياندرتال والدينيسوفان.

استخدمت الدراسة، التي أجراها فريق دولي من خبراء المناخ وعلماء الأحياء القديمة من كوريا الجنوبية وإيطاليا، الأدلة الأنثروبولوجية القديمة، والبيانات الجينية، والمحاكاة الحاسوبية العملاقة للمناخات الماضية لفهم أنماط التهجين بين الأنواع المختلفة. ووجدوا أن إنسان النياندرتال والدينيسوفان لديهما تفضيلات بيئية مختلفة. كان إنسان الدينيسوفان أكثر تكيفًا مع البيئات الباردة، مثل الغابات الشمالية ومناطق التندرا، بينما فضل إنسان النياندرتال الغابات المعتدلة والأراضي العشبية.

استخدم الباحثون المحاكاة الحاسوبية لتحليل التداخل الجغرافي لهذه الموائل المختلفة خلال الفترات الجليدية الدافئة. ووجدوا أنه خلال فترات التداخل هذه، كانت هناك فرص أكبر للقاءات والتفاعلات بين الأنواع، مما يزيد من احتمالية التهجين. تتوافق عمليات المحاكاة أيضًا مع حلقات التهجين المعروفة التي حدثت منذ حوالي 78,000 إلى 120,000 سنة مضت.

ولفهم الدوافع المناخية للتزاوج بشكل أكبر، فحص الباحثون كيفية تغير أنماط الغطاء النباتي في أوراسيا خلال الـ 400,000 ألف سنة الماضية. اكتشفوا أن المستويات المرتفعة من ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي والظروف المعتدلة بين العصور الجليدية تسببت في توسع الغابات المعتدلة غربًا إلى وسط أوراسيا، مما أدى إلى إنشاء ممرات مشتتة لإنسان النياندرتال إلى أراضي الدينيسوفان.

كان أحد التحديات التي واجهها الباحثون هو تقدير الظروف المناخية المفضلة لإنسان الدينيسوفان، حيث أن البيانات المتاحة محدودة. ومع ذلك، فقد طوروا أدوات إحصائية جديدة لحساب علاقات الأسلاف المعروفة بين الأنواع البشرية، مما سمح لهم بتقدير الموائل المحتملة للدينيسوفان. والمثير للدهشة أن التحليل أشار إلى أن شمال أوروبا كان من الممكن أن يكون بيئة مناسبة لسكان الدينيسوفان، بالإضافة إلى روسيا والصين.

توفر هذه الدراسة رؤى قيمة حول العلاقة بين تغير المناخ، وتغيرات الموائل، والتنوع الوراثي البشري. من خلال فهم هذه الأنماط التاريخية، يمكن للباحثين مواصلة التحقيق في الآثار الجينية للتزاوج بين مجموعات سكانية مختلفة والحصول على فهم أفضل لأسلافنا المشترك.

مرجع:

"التغيرات المناخية نظمت أحداث تهجين أشباه البشر عبر أوراسيا" بقلم جياويانغ روان، وأكسيل تيمرمان، وباسكوالي رايا، وكيونغ سوك يون، وإلكه زيلر، وأليساندرو موندانارو، وميركو دي فيبرارو، ودانييل ليمون، وسيلفيا كاستيليوني، ومارينا ميلشيونا، 10 أغسطس 2023، العلوم .

DOI: 10.1126 / science.add4459