الكيميائي الآلي: إطلاق إنتاج الأكسجين من الأوساخ المريخية

مع استمرار إمكانيات الروبوتات والذكاء الاصطناعي في إعادة تحديد حدود الاستكشاف البشري، فقد جعلنا التقدم في إنتاج الأكسجين خطوة أقرب إلى الحفاظ على الحياة على الكواكب الأخرى. قام فريق من الباحثين في جامعة العلوم والتكنولوجيا الصينية بتطوير روبوت كيميائي ذو ذكاء اصطناعي قادر على استخلاص الأكسجين من المواد المريخية.

في حين أن فكرة استخدام الموارد المحلية للبعثات الفضائية اكتسبت زخمًا في السنوات الأخيرة، فإن القدرة على إنتاج موارد حيوية مثل الأكسجين في الموقع من شأنها أن تقلل بشكل كبير من التحديات اللوجستية للبعثات المستقبلية. وتم تزويد الروبوت، الذي يشبه صندوقًا كبيرًا بذراع آلية، بنيازك مريخية وتركيبات تحاكي سطح المريخ. ومع الحد الأدنى من التفاعل البشري، استخدم الكيميائي الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي الأحماض والقلويات لتكسير خام المريخ وتحليل تركيبته.

مثل طاهٍ ماهر يعمل بمكونات محدودة، قام الكيميائي الآلي بالبحث في 3.7 مليون مجموعة محتملة للعثور على المحفز الأمثل لتفاعل تطور الأكسجين. ومن شأن هذا المحفز أن يطلق الأكسجين من الماء، وهو عنصر حاسم لبقاء الإنسان على قيد الحياة. تم إكمال العملية برمتها، بدءًا من تحضير المادة المريخية وحتى اختبار الصيغة المثالية وتوليفها، بشكل مستقل بواسطة الكيميائي الآلي.

وفي دراستهم المنشورة في مجلة Nature Synthesis، قدر الفريق أن مترًا مربعًا واحدًا من طين المريخ يمكن أن ينتج ما يقرب من 60 جرامًا من الأكسجين في الساعة باستخدام الكيميائي الآلي الخاص بهم. يكمل هذا التطور الجديد تجربة استخدام موارد الأكسجين في المريخ في الموقع (MOXIE) التابعة لوكالة ناسا، والتي نجحت في إنتاج الأكسجين من هواء المريخ على متن المركبة الجوالة بيرسيفيرانس.

وتمتد آثار هذا الاختراق إلى ما هو أبعد من إنتاج الأكسجين. يتمتع النظام الكيميائي الآلي بالقدرة على إنشاء العديد من المحفزات والمركبات باستخدام الموارد المتاحة محليًا. إن قدرته على إيجاد مسار كيميائي نحو أي مركب مستهدف لا تقدم حلولًا للحفاظ على حياة الإنسان على المريخ فحسب، بل تدفع حدود التخليق الكيميائي في البيئات النائية ومحدودة الموارد.

في حين أن مفهوم الكيميائيين الآليين ذوي الذكاء الاصطناعي الذين يفتحون أسرار الموارد خارج كوكب الأرض يقربنا من أن نصبح كائنات متعددة الكواكب، إلا أننا لا نستطيع أن نتجاهل الحكايات التحذيرية المضمنة في الخيال العلمي. وبينما نبدأ هذه الرحلة المثيرة، يجب أن نظل يقظين ونتأكد من أن رفاقنا الآليين يحافظون على دورهم كمساعدين مساعدين بدلاً من الانقلاب علينا.

الأسئلة المتكررة

ما أهمية القدرة على إنتاج الأكسجين على المريخ؟

إن إنتاج الأكسجين على المريخ من شأنه أن يلغي الحاجة إلى نقله من الأرض، مما يقلل من التكلفة والتحديات اللوجستية للبعثات البشرية إلى الكوكب. كما أنه سيوفر موردًا حيويًا للحفاظ على الوجود البشري على المريخ من خلال تمكين الهواء القابل للتنفس وربما العمل كوقود للصواريخ.

كيف يستخرج الكيميائي الآلي الأكسجين من أوساخ المريخ؟

يقوم الكيميائي الآلي بتحليل خام المريخ لتحديد تركيبته ثم يبحث عن محفز يمكن أن يؤدي إلى تفاعل تطور الأكسجين من الماء. ومن خلال تفكيك تربة المريخ واستخدام الموارد المحلية، يقوم الروبوت بإنتاج الأكسجين بشكل مستقل.

ما هي الآثار المترتبة على قدرات الكيميائي الآلي؟

بالإضافة إلى إنتاج الأكسجين، فإن قدرة الكيميائي الآلي على إيجاد المسارات الكيميائية وإنشاء مركبات مختلفة باستخدام الموارد المحلية تفتح فرصًا للتخليق الكيميائي في البيئات النائية والمحدودة الموارد. يمكن أن يحدث ثورة في الطريقة التي نتعامل بها مع استخدام الموارد في استكشاف الفضاء.

ما هي التجارب الأخرى التي يتم إجراؤها لإنتاج الأكسجين على المريخ؟

يُستكمل إنجاز الكيميائي الآلي من خلال تجربة استخدام موارد أكسجين المريخ في الموقع (MOXIE) التابعة لناسا، والتي نجحت بالفعل في إنتاج الأكسجين من هواء المريخ. تساهم هذه التطورات في أدوات إنتاج الأكسجين في فهمنا لاستخدام الموارد على المريخ وتمهيد الطريق للمهمات البشرية المستقبلية إلى الكوكب الأحمر.