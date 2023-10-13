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تتيح شريحة الملاءمة الصوتية معالجة الخلايا ثلاثية الأبعاد في السائل المتدفق

Byغابرييل بوتا

أكتوبر 13، 2023
تتيح شريحة الملاءمة الصوتية معالجة الخلايا ثلاثية الأبعاد في السائل المتدفق

طور باحثون من معهد سوتشو للهندسة الطبية الحيوية والتكنولوجيا التابع للأكاديمية الصينية للعلوم (SIBET) شريحة محاصرة صوتية يمكنها احتجاز الخلايا في ثلاثة أبعاد (3D) داخل سائل يتدفق باستمرار. تستخدم هذه الشريحة قوة الإشعاع الصوتي الناتجة عن الموجات فوق الصوتية الدائمة لمعالجة الخلايا دون أي اتصال أو ضرر.

يتم إنشاء الرقاقة عن طريق ربط محول الطاقة ذو اللوحة الكهرضغطية بلوحة ربط من الزجاج السيليكوني مع تجويف دائري. يعمل هذا التجويف الدائري كوحدة رنانة، مُثارة بتردد يتيح الاصطياد في كل من المستوى المركزي واتجاه العمق.

يمكن تصنيف الموجات فوق الصوتية الدائمة إلى نوعين: الموجات الصوتية السائبة الدائمة (BAW) المتولدة بواسطة محول طاقة كهرضغطية ضخم، والموجات الصوتية السطحية الدائمة (SAW) التي تنتجها نيوبات الليثيوم أحادية البلورة (LiNbO3) مع أقطاب كهربائية متداخلة. SAW، على الرغم من قوة التثبيت المنخفضة مقارنة بـ BAW، غالبًا ما يستخدم للفرز في ترتيب السوائل والجسيمات المتدفقة في السائل الثابت نظرًا لانخفاض تكلفة الطاقة.

تستخدم الشريحة أيضًا دوامة البث الصوتي الصغيرة لاحتجاز الخلايا بالقرب من العوائق أو الفقاعات الصغيرة. يمكن تعزيز كفاءة الملاءمة عن طريق تعديل تصميم الأعمدة الدقيقة أو الحواجز الأخرى. ومع ذلك، قد تواجه بعض المصائد صعوبات في إطلاق الجسيمات أو توفير موقع ثابت للاصطياد.

تعتمد كفاءة الاصطياد على قوة الاصطياد. أظهرت التجارب السابقة أن ضغط الاصطياد غير الكافي يؤدي إلى احتجاز الجزيئات في السوائل الساكنة أو السوائل ذات السرعات الطويلة. ولمعالجة هذه المشكلة، أنشأ الباحثون موجة صوتية ثابتة داخل البنية المجهرية الدائرية للرقاقة، مما أدى إلى تثبيت الخلايا في منتصف الحجرة. ترتبط الخلايا القريبة من الجزء السفلي من القناة الدقيقة بقوة الإشعاع المنتجة في اتجاه العمق، مما يؤدي إلى حبس الخلية ثلاثي الأبعاد.

لقد أثبتت الرقاقة قدرتها على احتجاز جسيمات بحجم ميكرون تتحرك بسرعة مم/ث بقوة عند مستوى النانونيوتن (nN) ومقياس زمني بالمللي ثانية (ms). يمكن استخدامه في العديد من تطبيقات الهندسة الطبية الحيوية، بما في ذلك رقائق الأعضاء، وزراعة الخلايا، وتحليل رامان، والتقاط الجسيمات النانوية، وذلك بفضل تقنية الاصطياد غير المتصلة والمتوافقة حيويًا.

المصدر
- سي وانغ، شواي هي، جيان شنغ تشن، وآخرون. محاصرة صوتية ثلاثية الأبعاد للجسيمات الدقيقة في السائل المتدفق باستخدام تجويف دائري. أجهزة الاستشعار والمحركات أ: المادية.

By غابرييل بوتا

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