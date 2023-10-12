توقف تسرب سائل التبريد في الوحدة الروسية بمحطة الفضاء الدولية

يبدو أن تسرب سائل التبريد في الوحدة الروسية بمحطة الفضاء الدولية (ISS) قد توقف بعد يومين من اكتشافه. ولم يشكل التسرب الذي بدأ في التاسع من أكتوبر أي خطر على رواد الفضاء في المحطة الفضائية. ومع ذلك، وكإجراء احترازي، قامت وكالة ناسا بتأجيل رحلتي سير في الفضاء مقررتين أثناء التحقيق في الوضع. وتم التعرف على التسرب من خلال الكاميرات الموجودة في مركز التحكم في المهمة التابع لناسا في هيوستن، وتم تأكيده من قبل رائدة الفضاء ياسمين مقبلي على متن محطة الفضاء الدولية.

حدث التسرب في المبرد الاحتياطي لوحدة مختبر Nauka متعددة الأغراض الروسية (MLM)، والتي كانت مخصصة في الأصل لوحدة روسية مختلفة تسمى Rassvet. ليس للتسرب أي تأثير على الطاقم أو عمليات المحطة الفضائية، حيث لا يزال المبرد الرئيسي لـ Nauka يعمل بشكل طبيعي. وهذا التسرب هو الأحدث في سلسلة من تسربات سائل التبريد التي حدثت في معدات محطة الفضاء الدولية الروسية في الأشهر الأخيرة. ولا يزال سبب هذه التسريبات قيد التحقيق، مع وجود تكهنات بوجود مشكلة نظامية.

تُستخدم الأمونيا لتبريد أنظمة محطة الفضاء الدولية لأنها تولد حرارة مهدرة. يدور المبرد من خلال ألواح التبريد والمبادلات الحرارية لإزالة الحرارة، ثم يطلق الحرارة إلى الفضاء من خلال المشعات. سيتم إصلاح المبرد المتسرب في Nauka، مما يسمح لسائل التبريد بمواصلة عمله. ومن الجدير بالذكر أنه كانت هناك حوادث أخرى مع المعدات الروسية على محطة الفضاء الدولية في الماضي، بما في ذلك خلل في برنامج ناوكا الذي تسبب في حالة طوارئ قصيرة وثقب تم اكتشافه في مركبة فضائية سويوز تم إصلاحه لاحقًا.

ومن المقرر أن تستمر محطة الفضاء الدولية في عملياتها حتى عام 2030 على الأقل. وبينما تزايدت التوترات بين روسيا وشركاء محطة الفضاء الدولية الآخرين بسبب الغزو الروسي المستمر لأوكرانيا، صرح مسؤولو ناسا أن العلاقات المتعلقة بمحطة الفضاء الدولية تظل طبيعية.

المصدر Space.com، العلوم الحية