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يعود رواد فضاء ناسا ورواد الفضاء الروس إلى الأرض بعد عام قياسي في الفضاء

Byروبرت أندرو

سبتمبر 27، 2023
يعود رواد فضاء ناسا ورواد الفضاء الروس إلى الأرض بعد عام قياسي في الفضاء

عاد ثلاثة مستكشفين فضائيين، بما في ذلك رائد الفضاء ناسا فرانك روبيو، بأمان إلى الأرض بعد قضاء ما يزيد قليلاً عن عام في الفضاء. وهبط روبيو مع رائدي الفضاء الروسيين سيرجي بروكوبيف وديمتري بيتلين، في منطقة نائية في كازاخستان داخل كبسولة سويوز. سجلت هذه الإقامة الممتدة رقماً قياسياً جديداً لأطول رحلة فضائية أمريكية.

كان من المفترض أن تستمر مهمة الثلاثي لمدة 180 يومًا ولكن تم تمديدها إلى 371 يومًا بسبب ظروف غير متوقعة. أصيبت مركبتهم الأصلية بالحطام الفضائي، مما أدى إلى فقدان كل سائل التبريد. نظرًا للقلق بشأن ارتفاع درجة الحرارة المحتمل، تم اتخاذ القرار بإعادتهم إلى الأرض باستخدام كبسولة سويوز بديلة. وقد منعهم حادث الإرساء هذا أيضًا من مشاهدة معالم عائلية مهمة، مثل إكمال التعليم العسكري لأطفالهم.

واعترف روبيو، وهو طبيب بالجيش وطيار مروحية، بأن قضاء مثل هذا الوقت الطويل في الفضاء كان أكثر صعوبة من الناحية النفسية مما كان يتوقع. وأعرب عن سعادته بلم شمله مع زوجته وأطفاله، قائلاً إن "احتضان زوجتي وأطفالي سيكون أمرًا بالغ الأهمية، وربما سأركز على ذلك في أول يومين".

وقد قوبلت عودة روبيو وزملائه من أفراد الطاقم بكلمات تهنئة من القائد الجديد لمحطة الفضاء الدولية، أندرياس موجينسن. ومع ذلك، قد يستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن يتم تنفيذ مهمة أخرى تحطم الأرقام القياسية مثل هذه، حيث ليس لدى ناسا حاليًا أي خطط لمزيد من المهام التي تستمر لمدة عام.

كانت هذه المهمة بمثابة أول رحلة فضائية لكل من روبيو وبتيلين، في حين أكمل بروكوبيف فترتين طويلتين في المحطة الفضائية. منذ إطلاقه في سبتمبر الماضي، قطع هذا الطاقم مسافة مذهلة بلغت 157 مليون ميل، وقام بالدوران حول العالم حوالي 6,000 مرة.

مصادر:
- وكالة أسوشيتد برس
- ناسا

By روبرت أندرو

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