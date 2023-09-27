يعود رواد الفضاء ورواد الفضاء إلى الأرض بعد قضاء عام في الفضاء

عاد رائد فضاء من وكالة ناسا ورائدا فضاء روسيان بأمان إلى الأرض بعد قضاء ما يزيد قليلاً عن عام في الفضاء. سجلت هذه الإقامة الممتدة رقماً قياسياً جديداً لأطول رحلة فضائية أمريكية. هبط الثلاثي في ​​منطقة نائية في كازاخستان، حيث نزلوا في كبسولة سويوز التي كانت بديلاً لمركبتهم الأصلية، التي تضررت بسبب النفايات الفضائية وفقدت كل مبردها أثناء الالتحام بمحطة الفضاء الدولية.

وكان من المفترض في البداية أن تستغرق المهمة 180 يومًا، لكن تم تمديد إقامة رائد الفضاء الأمريكي فرانك روبيو ونظيريه الروسيين سيرجي بروكوبيف وديمتري بيتلين إلى 371 يومًا. وقد تجاوز هذا الرقم القياسي السابق الذي سجله رائد الفضاء ناسا مارك فاندي هاي لرحلة فضائية واحدة. ولا تزال روسيا تحتفظ بالرقم القياسي العالمي لأطول رحلة فضائية، حيث بلغت مدتها 437 يومًا، وذلك في منتصف التسعينيات.

تم إطلاق كبسولة سويوز البديلة في فبراير، حيث اشتبه المهندسون في أن قطعة من النفايات الفضائية قد اخترقت مشعاع الكبسولة الأصلية، مما تسبب في مخاوف بشأن ارتفاع درجة الحرارة والخطر المحتمل على الركاب. لسوء الحظ، لم يكن هناك سويوز أخرى متاحة لإطلاق طاقم جديد حتى هذا الشهر، مما يعني أن البدلاء وصلوا قبل أسبوعين فقط.

خلال فترة وجودهم في الفضاء، غاب السيد روبيو، وهو طبيب بالجيش وطيار مروحية، عن معالم عائلية مهمة، مثل تخرج أبنائه من الأكاديمية البحرية والتوجه إلى ويست بوينت. واعترف بأن الجانب النفسي لقضاء مثل هذا الوقت الطويل في الفضاء كان أصعب من المتوقع.

والآن بعد أن عادوا إلى الأرض بأمان، أعرب السيد روبيو عن رغبته في لم شمله مع زوجته وأطفاله. وقد يحتفظ بالرقم القياسي لأطول رحلة فضائية أمريكية لبعض الوقت، حيث ليس لدى ناسا حاليًا أي خطط لمزيد من المهام التي تستغرق عامًا.

بشكل عام، قطع الطاقم بأكمله مسافة مثيرة للإعجاب تبلغ 157 مليون ميل منذ إطلاقه من كازاخستان في سبتمبر الماضي وأكمل ما يقرب من 6,000 دورة حول الأرض.

المصدر: بي بي سي نيوز (لم يتم توفير عناوين URL للمصادر)