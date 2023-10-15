The Majestic Valles Marineris: المعادل المريخي لجراند كانيون

يعرض مقطع فيديو ساحر أصدرته وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) الامتداد المذهل لوادي مارينيريس على كوكب المريخ، وهو وادٍ ضخم يمتد قطره إلى 2,500 ميل. يُطلق على فاليس مارينريس اسم الكوكب الأحمر المعادل لجراند كانيون على الأرض، وهو مشهد يستحق المشاهدة.

يأخذ الفيديو المشاهدين في رحلة فوق جسر Noctis Labyrinthus، أو "متاهة الليل"، وهو جزء من Valles Marineris الذي يمتد لأكثر من 740 ميلاً. تحيط بهذه الشبكة الفريدة من الوديان شديدة الانحدار البراكين الشاهقة، والتي يفترض العلماء أنها لعبت دورًا حاسمًا في تكوين هذه الأخاديد غير العادية. تشير أبحاثهم إلى أن هذه البراكين تسببت في تمدد قشرة المريخ وتشققها منذ مليارات السنين.

تم إنشاء هذه اللقطات الجذابة باستخدام صور مجسمة متقدمة للمنطقة تم التقاطها بواسطة المركبة الفضائية Mars Express التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية، وتم دمجها بسلاسة مع البيانات الطبوغرافية الموجودة. إن حجم Valles Marineris مذهل حقًا. ومع وجود بعض الوديان التي يصل عرضها إلى 18.6 ميلًا وعمقها المذهل الذي يصل إلى 3.7 ميلًا، فإنها تضع جراند كانيون الأرضي، الذي يمتد بعرض 18 ميلًا ويصل إلى أعماق تصل إلى 1.1 ميلًا، في منظوره الصحيح.

تتميز المناظر الطبيعية المريخية داخل فاليس مارينريس بانهيارات أرضية هائلة، مما تسبب في انهيار أجزاء من جدران الوادي وانتشار كميات هائلة من الرمال عبر أرضيات الوادي. والجدير بالذكر أن أحد هذه الانهيارات الأرضية، التي رصدتها مركبة فايكنج أوربيتر التابعة لناسا، يمتد لمسافة مذهلة تبلغ 25 ميلًا عبر قاع الوادي.

بالإضافة إلى الانهيارات الأرضية، نحتت رياح المريخ القاسية الكثبان الرملية المهيبة في المنطقة، مما أضاف إلى جمال العالم الآخر لوادي مارينريس.

لا يزال الكثير عن Valles Marineris لغزا. في حين أن تكوين جراند كانيون على الأرض يمكن أن يعزى إلى القوى التآكلية لنهر كولورادو، فإن المعادل المريخي نتج في المقام الأول عن الكسور التكتونية في قشرة الكوكب. ومع ذلك، يتوقع العلماء أن الماء ربما لعب دورًا في تشكيل المناظر الطبيعية للوادي منذ مليارات السنين.

تتيح لنا الصور المذهلة التي قدمتها مركبة Mars Express المدارية التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية أن نتعجب من الحجم الهائل والتفاصيل المعقدة لوادي مارينيريس، مما يوفر لمحة عن التاريخ الجيولوجي الرائع لأودية الكوكب الأحمر المهيبة.

المصدر: وكالة الفضاء الأوروبية (ESA)، ناسا