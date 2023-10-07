يقوم العلماء بإنشاء وتثبيت أيون الذهب المشحون النادر لاستخدامات جديدة

نجح علماء من جامعة ستانفورد، وجامعة كاليفورنيا، بيركلي، وجامعة ماكجيل في كندا في إنشاء وتثبيت نوع نادر مشحون من الذهب يسمى Au2+. يسمح هذا الاختراق بمجموعة من التطبيقات الجديدة لهذا المعدن العنصري المثير للاهتمام.

الخصائص الفريدة لذرات الذهب، بشحنتها الموجبة الكبيرة، ترجع إلى العدد الكبير من البروتونات في نواتها. هذه القوى، بالإضافة إلى تأثيرات النسبية الخاصة على تسارعها، تجعل ترتيبات معينة من الإلكترونات أكثر احتمالا من غيرها. ونتيجة لذلك، فإن فقدان إلكترون أو ثلاثة إلكترونات أكثر شيوعًا من فقدان اثنين.

لتحقيق الاستقرار في أيونات Au2+، قام الكيميائيون بحبسها في مادة بلورية تسمى هاليد بيروفسكايت، والتي تستخدم عادة في الألواح الشمسية والأجهزة الإلكترونية. حافظ التكوين المحدد للعناصر الموجودة في البلورة على الحالة الفريدة لأيونات Au2+. وباستخدام تركيبة تحتوي على ملح كلوريد السيزيوم، وكلوريد Au3+، وماء، وحمض الهيدروكلوريك، وكمية صغيرة من فيتامين C، تمكن العلماء من تحويل أيونات Au3+ إلى Au2+ من خلال التبرع بالإلكترون.

يُعرف الذهب بقابليته للطرق ومقاومته للتفاعلات الكيميائية، مما يجعله عنصرًا مرغوبًا فيه لمختلف التطبيقات. ومع اكتشاف الشكل المستقر لـ Au2+، ستركز الأبحاث الإضافية على دراسة خصائصه البصرية والإلكترونية. ومن الممكن تعديل هذه الخصائص واستخدامها في مجالات مثل الإلكترونيات.

قوبل التوليف الناجح للبيروفسكايت Au2+ المستقر بالمفاجأة في البداية من قبل العلماء. ومع ذلك، فهم الآن متحمسون لاستكشاف الإمكانيات التي توفرها هذه المادة الجديدة. وقد تم نشر البحث في مجلة Nature Chemistry.

مصادر:

– ليندكويست وآخرون، كيمياء الطبيعة، 2023