يوفر Mars Express جسرًا مذهلاً لـ Noctis Labyrinthus

لقد اشتاق الباحثون لاستكشاف أسرار المريخ عن قرب، والآن، بفضل مركبة الفضاء Mars Express، يمكننا الحصول على لمحة عن تضاريس الكوكب المذهلة. باستخدام آلاف الصور التي التقطتها كاميراتها، أنشأت Mars Express رسمًا متحركًا آسرًا لواحدة من أكثر المناطق إثارة للاهتمام على سطح المريخ: Noctis Labyrinthus، والمعروفة أيضًا باسم "Labyrinth of Night".

Noctis Labyrinthus هو نظام من الوديان يقع بين Valles Marineris في المريخ والبراكين الضخمة في Tharsis Bulge. تمتد هذه المناظر الطبيعية المكسورة عبر ما يقرب من 1,200 كيلومتر وتقدم معاينة محيرة لما قد يواجهه المستكشفون في المستقبل. يمكن أن يعزى تكوين Noctis Labyrinthus إلى Tharsis Rise، حيث تسبب النشاط البركاني في تقوس المنطقة المحيطة، مما أدى إلى ضغوط تكتونية وتكوين خنادق عميقة تسمى "grabens".

يشبه الجسر العلوي لـ Noctis Labyrinthus رحلة عبر الزمن. تمثل أعلى الهضاب في الرسوم المتحركة مستوى السطح الأصلي، مما يوفر لمحة عن شكل المريخ قبل أن يؤدي النشاط التكتوني والتآكل إلى خسائره. يصل عرض الأخاديد والوديان المتقاطعة، على الرغم من صغر حجمها، إلى 30 كيلومترًا وعمقها ستة كيلومترات. حدثت الانهيارات الأرضية أيضًا على مدى آلاف السنين، مما أدى إلى تغطية الوحدات السطحية القديمة وزيادة تعقيد المنطقة.

تكشف الرسوم المتحركة عن وجود حقول كثبان رملية كبيرة، تكونت بفعل رياح المريخ التي تهب الرمال عبر السطح. يعرض هذا الجسر العلوي ملايين السنين من التاريخ الجيولوجي، يشبه إلى حد كبير الطيران فوق جراند كانيون على الأرض وعبره لدراسة مناطق الصدع المتقاطعة المعقدة.

يتطلب إنشاء هذا الجسر المذهل الجمع بين العديد من الصور الفردية التي تم التقاطها خلال ثماني مدارات Mars Express. وتم دمج هذه الصور مع البيانات الطبوغرافية المستمدة من نموذج التضاريس الرقمي، مما أدى إلى الحصول على منظر طبيعي ثلاثي الأبعاد واقعي. تشتمل كل ثانية من الفيديو على 50 إطارًا يتم عرضها على طول مسار الكاميرا المحدد مسبقًا.

لا يكشف الفيديو عن التاريخ القديم للمريخ فحسب، بل يعكس أيضًا تاريخ Mars Express نفسه. تم إنشاء الاعتمادات الافتتاحية باستخدام فسيفساء ملونة عالمية حديثة لكوكب المريخ عمرها 20 عامًا، مما يؤكد الإنجازات الرائعة للمهمة والطبيعة المتطورة لفهمنا للكوكب الأحمر.

في الختام، تقدم هذه الرسوم المتحركة الجذابة لـ Noctis Labyrinthus بواسطة Mars Express لمحة عن العجائب التي تنتظر المستكشفين المستقبليين على المريخ. يقدم الفيديو لمحة فريدة عن الماضي الجيولوجي للكوكب ويعرض القدرات الرائعة لمركبة الفضاء Mars Express في التقاط وتصور جمال كوكبنا المجاور.

التعاريف:

- Noctis Labyrinthus: نظام من الوديان يقع بين Valles Marineris وTharsis Bulge على المريخ.

- انتفاخ ثارسيس: هضبة بركانية على سطح المريخ تضم العديد من البراكين الضخمة.

- Grabens: معالم تشبه الخندق تتشكل نتيجة لترقق وتمدد قشرة الكوكب.

– نموذج التضاريس: تمثيل ثلاثي الأبعاد لسطح جرم سماوي، بناءً على بيانات مثل الارتفاع والتضاريس.

مصادر:

الكون اليوم. (اختصار الثاني). "يوفر Mars Express جسرًا مذهلاً لـ Noctis Labyrinthus." تم الاسترجاع من [المصدر].