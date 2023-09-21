لماذا ينتقل الحمض النووي للميتوكوندريا من الأمهات؟

سلطت دراسة حديثة نشرت في مجلة Nature Genetics الضوء على سبب انتقال الحمض النووي للميتوكوندريا (mtDNA) بشكل رئيسي من الأمهات إلى ذريتهم. تنتج الميتوكوندريا، المعروفة باسم مراكز الطاقة في الخلايا، الطاقة اللازمة للوظائف الخلوية. تتكون هذه العضية بالكامل من الوصفة الجينية الموجودة في الحمض النووي للأم، في حين أن الحمض النووي للميتوكوندريا الخاص بالأب لا يلعب أي دور.

لم تجد الأبحاث التي أجريت على خلايا الحيوانات المنوية البشرية أي DNA سليم للميتوكوندريا قبل الإخصاب، مما يشير إلى أن DNA الميتوكوندري غائب داخل الميتوكوندريا. وخلص مؤلفو الدراسة إلى أن الحيوانات المنوية البشرية خالية من الحمض النووي للميتوكوندريا وأن جينوم الميتوكوندريا يورث في الغالب من الأم في الثدييات.

أحد التفسيرات المحتملة لهذه الظاهرة هو ارتفاع معدل الطفرة في جينوم الميتوكوندريا مقارنة بالجينوم النووي. أثناء انقسام الخلايا، يتم توزيع الميتوكوندريا بشكل عشوائي بين الخلايا الوليدة، مما قد يؤدي إلى تلقي بعض الخلايا الميتوكوندريا غير الكافية. وهذا يمكن أن يؤدي إلى زيادة الطفرات والانقسامات في mtDNA. تتمتع خلايا الحيوانات المنوية بعمر محدود ويجب أن تستهلك كميات كبيرة من الطاقة للوصول إلى البويضة للتخصيب. إن وجود mtDNA في خلايا الحيوانات المنوية يمكن أن يؤدي إلى تراكم الطفرات بسبب استهلاكها السريع للطاقة.

في المقابل، لا تعتمد خلايا البويضة على الميتوكوندريا الخاصة بها للحصول على الطاقة. إنهم يحصلون على الطاقة من الخلايا المجاورة، مما يسمح لهم بالحفاظ على الحمض النووي الميتوكوندري السليم لنقله إلى الأجيال القادمة. وهذا ما يفسر انتشار وراثة الحمض النووي للميتوكوندريا من الأم.

في حين أن هذه الدراسة تقدم نظرة ثاقبة حول وراثة الحمض النووي للميتوكوندريا لدى الأم، إلا أنها لا تشرح الحالات النادرة التي يبدو فيها أن انتقال الحمض النووي للميتوكوندريا يأتي من كلا الوالدين. ومع ذلك، يمكن لهذه النتائج أن تساعد في فهم اضطرابات الخصوبة التي يمكن أن تنتقل عبر البويضات أو الحيوانات المنوية. علاوة على ذلك، سمحت التطورات الحديثة في العلاج ببدائل الميتوكوندريا بولادة أطفال يحملون الحمض النووي من ثلاثة أشخاص مختلفين، مما يسلط الضوء على احتمال حدوث طفرات مستهدفة وأمراض وراثية. على الرغم من الدور الحيوي الذي يلعبه DNA mtDNA في الحياة، إلا أنه لا يزال هناك الكثير لنتعلمه عن أصوله ووظائفه.

المصادر: علم الوراثة الطبيعة