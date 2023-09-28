مصور فلكي يلتقط كرة نارية نادرة تصطدم بكوكب المشتري

ملخص: سجل المصور الفلكي الهاوي تاداو أوهسوجي مؤخرًا كرة نارية نادرة تضرب كوكب المشتري، مما يوفر معلومات قيمة عن تاريخ النظام الشمسي وتطوره. تم التقاط الانفجار، الذي يُعتقد أنه ناجم عن اصطدام كويكب أو مذنب بالغلاف الجوي لكوكب المشتري، بواسطة أوسوجي بالفيديو. إن جاذبية كوكب المشتري تجعل منه أداة فريدة لدراسة مثل هذه الظواهر، حيث لا تستطيع التلسكوبات المتقدمة مراقبة هذه الصخور الفضائية بشكل مباشر. تقدم هذه الومضات على كوكب المشتري لمحة عن العمليات العنيفة التي حدثت في الأيام الأولى لنظامنا الشمسي.

كان المصور الفلكي تاداو أوسوجي محظوظًا بما فيه الكفاية ليشهد ويوثق وميضًا ساطعًا على سطح كوكب المشتري أثناء التصوير باستخدام التلسكوب الفلكي في غرفة المراقبة بمنزله. ويعتقد أن الوميض نتج عن اصطدامه بنيزك أو جسم مشابه. توفر لقطات الفيديو التي التقطها أوسوغي، والتي تم تسجيلها بمعدل إطارات مرتفع، للعلماء ثروة من البيانات القيمة للدراسة.

ويوضح الدكتور كو أريماتسو، عالم الفلك في جامعة كيوتو، أنه حتى التلسكوبات الأكثر تقدما لا يمكنها رصد الصخور الفضائية التي تسبب هذه الانفجارات على كوكب المشتري بشكل مباشر. وتجذب الجاذبية الهائلة للعملاق الغازي هذه الأجسام، مما يؤدي إلى حدوث تصادمات يمكن ملاحظتها ودراستها. وهذا يجعل من كوكب المشتري أداة لا تقدر بثمن لفهم مثل هذه الأحداث.

توفر هذه الكرات النارية النادرة على كوكب المشتري للعلماء نافذة على العمليات العنيفة التي شكلت النظام الشمسي المبكر. يوفر كل وميض نظرة ثاقبة لتاريخ وتكوين جوارنا السماوي. إن الأمر يشبه مشاهدة تطور الكواكب أثناء العمل، وفقًا لما قاله لي فليتشر، عالم الكواكب في جامعة ليستر.

على الرغم من أن التقاط أوسوغي لم يترك وراءه مجالًا مرئيًا من الحطام مثل ذلك الذي تم رصده في عام 1994، إلا أنه لا يزال يساهم في معرفتنا بقصف الكواكب العملاقة بالكويكبات والمذنبات. ويشير الدكتور فليتشر إلى أن جميع الكواكب العملاقة في نظامنا الشمسي من المحتمل أن تتعرض للقصف بمثل هذه الأجسام. ومع ذلك، لا يزال هناك الكثير لنتعلمه عن المذنبات التي لا تقصف كوكب المشتري فحسب، بل أيضًا زحل وأورانوس ونبتون.

إن تفاني علماء الفلك الهواة مثل أوسوجي يعد أمرًا بالغ الأهمية للدراسة العلمية المستمرة لهذه الظواهر. مع محدودية الوصول إلى التلسكوبات الاحترافية الكبيرة، يلعب علماء الفلك في الفناء الخلفي في جميع أنحاء العالم دورًا حيويًا في التقاط وتوثيق الومضات العشوائية على كوكب المشتري والأجرام السماوية الأخرى.

مصادر:

- اوقات نيويورك