رؤى جديدة حول البقايا الغامضة للمستعر الأعظم 1181

بعد سنوات من البحث والتحليل، اكتشف علماء الفلك معلومات جديدة رائعة حول جسم سماوي يُعرف باسم PA 30، يُعتقد أنه بقايا مستعر أعظم نادر تم رصده عام 1181.

تم اكتشاف PA 30 في البداية من قبل عالمة الفلك الهاوية دانا باتشيك في صور من أرشيف مستكشف مسح الأشعة تحت الحمراء واسع النطاق، ويُعتقد أن PA 30 هو سديم كوكبي. ومع ذلك، سرعان ما أدرك علماء الفلك المحترفون أن الأمر يحمل قدرًا أكبر من الإثارة. وبعد الفحص الدقيق، أصبح من الواضح أن PA XNUMX لا يُظهر الخصائص النموذجية للسديم الكوكبي.

كان أحد الاكتشافات الرئيسية هو أن PA 30 يفتقر إلى خطوط الانبعاث المرتبطة عادة بالسدم الكوكبية. وبدلاً من ذلك، كشفت عمليات الرصد اللاحقة عن سمات فريدة، مثل الرياح القادمة من النجم المركزي بسرعات غير مسبوقة، وغياب الهيدروجين والهيليوم في كل من النجم المركزي والسديم. تحدت هذه النتائج النظريات الموجودة حول طبيعة PA 30.

في عام 2019، اقترح علماء الفلك تفسيرًا رائدًا للسمات غير العادية لـ PA 30: لقد كان نتيجة اندماج اثنين من الأقزام البيضاء. شمل الاندماج قزمًا أبيض له غلاف جوي من الكربون/الأكسجين وآخر بغلاف جوي من الأكسجين/النيون، مما أدى إلى ظهور نوع نادر من المستعرات الأعظم يُعرف باسم SN Type Iax. وقد نجحت هذه الفرضية في تفسير غياب الهيدروجين والهيليوم ومعدل التوسع الأقل من المتوقع.

أكد التحليل الإضافي لأطياف PA 30 هذا الاقتراح. أظهر الأطياف وفرة أعلى من النيون والمغنيسيوم، مما يشير إلى اندماج الكربون، مما يجعل PA 30 المستعر الأعظم الوحيد المعروف من نوعه في مجرتنا.

وقد بحثت الأبحاث الحديثة أيضًا في السجلات التاريخية للمستعر الأعظم 1181، وتشير النتائج بقوة إلى أن PA 30 يرتبط بالفعل بحدث المستعر الأعظم القديم هذا. تصف السجلات من الصين واليابان موقع "النجم الضيف" خلال وقت حدوث المستعر الأعظم، ويقع PA 30 ضمن المنطقة المحددة.

وبينما يواصل علماء الفلك دراسة PA 30، تتكشف أسرارها أكثر، مما يوفر رؤى قيمة حول حياة النجوم وموتها ويوسع فهمنا للكون الشاسع.

أسئلة وأجوبة

ما هو PA 30؟

PA 30 هو بقايا مستعر أعظم تم رصده في عام 1181. تم الخلط في البداية بينه وبين سديم كوكبي ولكن تم تحديده لاحقًا على أنه نوع نادر من المستعرات الأعظم يُعرف باسم SN Type Iax.

لماذا تعتبر PA 30 مهمة؟

يقدم PA 30 رؤى قيمة حول ديناميكيات المستعرات الأعظم وتطور النجوم. خصائصه الفريدة تتحدى النظريات الموجودة وتوسع فهمنا لهذه الأحداث الكونية.

ما هو السديم الكوكبي؟

السديم الكوكبي عبارة عن قشرة متوهجة من الغاز والغبار تكونت نتيجة لنجم يحتضر في المراحل المتأخرة من تطوره. ويحدث ذلك عندما يتخلص النجم من طبقاته الخارجية، ويكشف عن قلبه الساخن.

ما هي خطوط الانبعاث؟

خطوط الانبعاث هي أطوال موجية محددة من الضوء المنبعث من عناصر معينة. أنها توفر أدلة حول التركيب والخصائص الفيزيائية للأجرام السماوية.

ما هو القزم الابيض؟

القزم الأبيض هو النواة الكثيفة التي تُركت بعد أن يستنفد النجم وقوده النووي ويتخلص من طبقاته الخارجية. ويتكون عادةً من الكربون والأكسجين وله قوة جذب عالية.

مصادر:

– الجمعية الفلكية الملكية: https://ras.ac.uk/press-release/ras-pn-21-14/

- أرخايف: https://arxiv.org/abs/2108.13539