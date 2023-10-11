طريقة بديلة تقلل من وقت الحساب لمحاكاة طيف الامتصاص

تم تطوير طريقة بديلة للحساب من قبل الفيزيائي تارسيوس ناسيمنتو راموس وفريقه لتقليل الوقت اللازم لمحاكاة الكمبيوتر لأطياف الامتصاص. توفر هذه الطريقة، المعروفة باسم INDO/S (الإهمال المتوسط ​​للتداخل التفاضلي مع المعلمات الطيفية)، طريقة أكثر كفاءة وفعالية من حيث التكلفة مقارنة بطريقة نظرية الكثافة الوظيفية السائدة حاليًا (DFT).

تعد المحاكاة أداة أساسية في دراسة الجزيئات ذات الاحتمالات العالية لامتصاص الفوتونات منخفضة الطاقة. هذه الجزيئات لديها مجموعة واسعة من التطبيقات، بما في ذلك الفحص المجهري عالي الدقة، وتخزين البيانات، والعلاجات الطبية. ومع ذلك، فإن محاكاة الجزيئات الكبيرة تتطلب قوة حسابية كبيرة، وغالبًا ما تستغرق معالجتها أيامًا أو حتى أشهر.

أثبتت طريقة INDO/S، على الرغم من كونها تقريبية بطبيعتها، أنها ذات كفاءة عالية في الدراسات النظرية للمركبات الجزيئية الكبيرة. ومن خلال استبدال الحسابات المكلفة حسابيًا بقيم مجدولة مستمدة من البيانات الطيفية التجريبية، خفضت الطريقة بشكل كبير وقت الحساب إلى ما يقرب من أربع ساعات على جهاز كمبيوتر تقليدي.

استخدم راموس وفريقه طريقة INDO/S لدراسة أطياف امتصاص الفوتون الواحد والفوتون لجزيء كبير مشتق من الستيلبين. ويمثل الجزيء، الذي يتكون من أكثر من 200 ذرة كربون وأكسجين وهيدروجين، تحديات فريدة بسبب مرونته وخصائصه المتغيرة للشكل.

ومن خلال توصيف أطياف الامتصاص لهذه الجزيئات على المستوى المجهري، وجد الباحثون أن طريقة INDO/S شبه التجريبية كانت الأكثر ملاءمة للتنبؤ بخصائص الامتصاص للجزيئات الكبيرة في المحلول. هذه النتائج لها آثار مهمة على المهندسين الجزيئيين الذين يسعون إلى تطوير مركبات جديدة ذات كفاءة أكبر في التطبيقات المختلفة.

إحدى المزايا الرئيسية لامتصاص الفوتون الثنائي هي دقته المكانية العالية، مما يجعله مناسبًا للتصوير المجهري للأنسجة العميقة مع الحد الأدنى من الضرر للهياكل المحيطة. بالإضافة إلى ذلك، يتيح امتصاص الفوتون إنشاء هياكل ثلاثية الأبعاد دقيقة لأغراض تخزين البيانات مع تشفير عالي الكثافة لكل حجم.

تمثل هذه الدراسة خطوة مهمة إلى الأمام في مجال النمذجة الحاسوبية لأطياف الامتصاص وتفتح إمكانيات جديدة لإجراء تحقيقات حسابية للأنظمة الجزيئية المعقدة.

مصادر:

– مجلة الفيزياء الكيميائية

– وكالة FAPESP