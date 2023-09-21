AlphaMissense: نموذج جديد للذكاء الاصطناعي للتنبؤ بمتغيرات الخطأ

طور الباحثون نموذجًا رائدًا للذكاء الاصطناعي يسمى AlphaMissense، والذي يتنبأ بدقة ويميز التسبب في متغيرات الخطأ على مستوى البروتين البشري عند مستوى استبدال الأحماض الأمينية الفردية. هذا النموذج عبارة عن تعديل لنموذج هيكلة البروتين عالي الدقة، AlphaFold (AF)، مع تعديلات معمارية إضافية.

المتغيرات الخاطئة هي تغييرات جينية تؤثر على البروتينات عن طريق تغيير تسلسل الأحماض الأمينية. في حين تم تصنيف نسبة صغيرة فقط من هذه المتغيرات على أنها مسببة للأمراض أو حميدة، فإن التنبؤ الدقيق بوظائفها أمر بالغ الأهمية لفهم الأمراض وتطوير العلاجات المستهدفة. ومع ذلك، فإن النماذج التنبؤية الموجودة لديها قيود تعيق فعاليتها في التحديد الدقيق لأهمية هذه المتغيرات.

يتغلب AlphaMissense على هذه التحديات من خلال دمج قدرة AlphaFold على فهم محاذاة التسلسلات المتعددة (MSA) ومعرفة القيود التطورية من التسلسلات ذات الصلة. تم تدريب النموذج باستخدام تسميات ضعيفة، مثل المتغيرات الحميدة والمتغيرات المسببة للأمراض الافتراضية، للتخفيف من تحيزات التنظيم البشري. إنه يتفوق على النماذج الحالية المدربة على قواعد البيانات السريرية ويظهر تحسينات كبيرة في التنبؤ بالإمراض داخل جينات محددة مرتبطة بالأمراض.

إحدى الميزات الجديرة بالملاحظة في AlphaMissense هي قدرته على التقاط الاختلافات في تأثير المتغيرات الفردية ضمن المجالات المقيدة تطوريًا. يأخذ النموذج أيضًا في الاعتبار بنية البروتين وتوزيعات الأحماض الأمينية، مما يجعل التنبؤات متوافقة مع المبادئ البيولوجية المعروفة.

للتحقق من دقة AlphaMissense، أجرى الباحثون اختبارات مكثفة على المتغيرات الخاطئة من قاعدة بيانات ClinVar. حقق النموذج مساحة عالية تحت منحنى مشغل المستقبل (auROC) وأظهر أداءً فائقًا مقارنة بالنماذج الأخرى.

يوفر إصدار AlphaMissense موارد لا تقدر بثمن لمجتمع البحث، بما في ذلك تنبؤات المتغيرات الخاطئة، وتنبؤات الإمراضية على مستوى الجينات، والتنبؤات لجميع المتغيرات الخاطئة المحتملة وبدائل الأحماض الأمينية. ستعمل هذه الموارد على تسهيل إجراء المزيد من التحقيقات حول الأهمية الوظيفية للمتغيرات الخاطئة والمساهمة في التقدم في البحث الجيني.

بشكل عام، يمثل AlphaMissense إنجازًا كبيرًا في التنبؤ بتأثيرات المتغيرات الخاطئة ولديه القدرة على تعزيز فهمنا للأمراض الوراثية وتحسين التشخيص والعلاجات السريرية.

مصادر:

- المقالة: [عنوان وعنوان URL للمقالة المصدر]

– دراسة AlphaMissense: [مرجع المجلة]