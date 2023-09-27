يؤكد بحث جديد أن الجاذبية تؤثر على المادة المضادة بنفس الطريقة التي تؤثر بها المادة

قدمت دراسة حديثة أجراها تعاون ALPHA في مصنع المادة المضادة التابع لـ CERN نظرة ثاقبة مهمة حول سلوك المادة المضادة في وجود الجاذبية. يُظهر البحث، الذي نُشر في مجلة Nature، أنه ضمن دقة التجربة، فإن ذرات الهيدروجين المضاد، والتي تتكون من بوزيترون يدور حول بروتون مضاد، تسقط على الأرض بنفس الطريقة التي تسقط بها نظيراتها من المادة.

تعد هذه الدراسة علامة بارزة في مجال أبحاث المادة المضادة، حيث إنها أول تجربة تراقب بشكل مباشر تأثير الجاذبية على حركة المادة المضادة. يصف جيفري هانجست، المتحدث الرسمي باسم ALPHA، أهمية البحث قائلاً: "في الفيزياء، لا تعرف شيئًا حقًا حتى تلاحظه. هذه هي أول تجربة مباشرة تلاحظ فعليًا تأثير الجاذبية على حركة المادة المضادة. إنه علامة فارقة في دراسة المادة المضادة، والتي لا تزال تحيرنا بسبب غيابها الواضح في الكون.

الجاذبية، وهي أضعف القوى الأساسية الأربع في الطبيعة، هي قوة الجذب بين الأجسام ذات الكتلة. ذرات الهيدروجين المضاد، كونها محايدة كهربائيًا ومستقرة، توفر نظامًا مثاليًا لدراسة سلوك الجاذبية للمادة المضادة.

ينتج تعاون ALPHA ذرات الهيدروجين المضاد عن طريق استخدام البروتونات المضادة سالبة الشحنة والبوزيترونات موجبة الشحنة. يتم إنتاج البروتونات المضادة وإبطائها في آلات AD وELENA الخاصة بمصنع المادة المضادة، بينما يتم تجميع البوزيترونات من مصدر الصوديوم 22. ذرات الهيدروجين المضاد الناتجة، والتي تكون محايدة ولكن مغناطيسية قليلاً، محصورة في مصيدة مغناطيسية لمنع الاتصال بالمادة والفناء.

أنشأ الباحثون جهازًا رأسيًا يسمى ALPHA-g، والذي سمح لهم بقياس المواضع الرأسية التي تفنى فيها ذرات الهيدروجين المضاد بالمادة. جعل الجهاز من الممكن قياس تأثير الجاذبية على الذرات بمجرد إيقاف المجال المغناطيسي للمصيدة.

ومن خلال تجاربهم، وجد فريق ALPHA أن تسارع ذرات الهيدروجين المضاد يتوافق مع قوة الجاذبية بين المادة والأرض. تضمنت الدراسة تجارب متعددة بقيم متفاوتة لمجال مغناطيسي إضافي لقياس التأثير على الجاذبية. تشير النتائج إلى أنه، ضمن دقة التجربة، تواجه المادة المضادة والمادة نفس قوة الجاذبية.

الخطوة التالية للفريق هي قياس تسارع ذرات الهيدروجين المضاد بدقة قدر الإمكان. ويخططون لتنفيذ التبريد بالليزر لذرات الهيدروجين المضاد في التجارب المستقبلية، والذي من المتوقع أن يؤدي إلى تحسين دقة قياساتهم.

يضيف البحث الذي أجراه تعاون ALPHA في مصنع المادة المضادة التابع لـ CERN إلى فهمنا لخصائص وسلوك المادة المضادة. إنه جزء من الجهود المستمرة في CERN لدراسة وإنتاج المادة المضادة، مع تجارب أخرى تركز أيضًا على قياس تسارع الجاذبية للمادة المضادة الذرية.

مصادر:

– الطبيعة (رابط المقال)

– مصنع CERN للمادة المضادة