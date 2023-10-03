وجدت دراسة أن ذرات الهيدروجين المضاد تسقط على الأرض بنفس طريقة سقوط المادة

توصل فيزيائيون من جامعة سوانسي، كجزء من تعاون ALPHA في CERN، إلى اكتشاف رائد وهو أن ذرات الهيدروجين المضاد تسقط على الأرض بنفس الطريقة التي تسقط بها ذرات المادة. نُشرت هذه النتيجة في مجلة Nature، وهي تقرب العلماء خطوة أخرى من فهم واحدة من أهم المشاكل في الفيزياء.

يتم إنشاء ذرات الهيدروجين المضاد عن طريق جمع البروتونات المضادة ذات الشحنة السالبة مع البوزيترونات الموجبة الشحنة. يتم بعد ذلك محاصرة هذه الذرات، وهي محايدة ولكنها مغناطيسية قليلاً، باستخدام مجال مغناطيسي لمنعها من الفناء عند ملامستها للمادة.

باستخدام إعداد عمودي يسمى ALPHA-g، تمكن الباحثون من قياس المواضع التي تفنى فيها ذرات الهيدروجين المضاد بالمادة بمجرد إيقاف المجال المغناطيسي. أطلق الفريق مجموعات مكونة من 100 ذرة تقريبًا، مجموعة واحدة في كل مرة، ولاحظ أن حوالي 20% من الذرات خرجت عبر الجزء العلوي من المصيدة، بينما خرجت 80% عبر الجزء السفلي بسبب قوة الجاذبية.

ومن خلال تجارب متكررة متعددة مع قيم مجال مغناطيسي مختلفة، اكتشف الباحثون أن تسارع ذرة الهيدروجين المضاد يتوافق مع قوة الجاذبية الجذابة بين المادة والأرض. وتؤكد هذه النتائج نظرية ألبرت أينشتاين في النسبية العامة، والتي تنص على أن الأجسام تسقط على الأرض بنفس الطريقة بغض النظر عن تركيبها.

تعد المراقبة الناجحة لتأثير الجاذبية على المادة المضادة علامة بارزة في الفيزياء الذرية وتفتح إمكانيات جديدة للتحقيقات المستقبلية. ومن الممكن أن تكشف المزيد من القياسات بدقة متزايدة عن اختلافات طفيفة بين المادة والمادة المضادة، مما يوفر رؤى قيمة حول ندرة المادة المضادة في الكون.

وأعرب البروفيسور نيلز مادسن من جامعة سوانسي عن سعادته بمساهمتهم في هذا الاكتشاف الرائد، مؤكدا على أهمية القياس الدقيق في فهم طريقة عمل الكون. وسلط البروفيسور ستيفان إريكسون، وهو أيضا من جامعة سوانسي، الضوء على أهمية هذا الاكتشاف في اختبار نظرية أينشتاين وكشف الألغاز المحيطة بالمادة المضادة.

وتقدم الورقة البحثية، التي تحمل عنوان "ملاحظة تأثير الجاذبية على حركة المادة المضادة"، رؤى متعمقة حول العملية التجريبية والنتائج.

مصادر:

– الطبيعة (مجلة)