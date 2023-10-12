تقلص ما يقرب من نصف الرفوف الجليدية في القارة القطبية الجنوبية خلال الـ 25 عامًا الماضية

أجرى علماء من جامعة ليدز دراسة كشفت أن ما يقرب من نصف الأرفف الجليدية في القارة القطبية الجنوبية قد تقلصت في السنوات الـ 25 الماضية، ومن المحتمل أن يكون الاحتباس الحراري الناجم عن الإنسان هو السبب الرئيسي. ومن بين 162 جرفًا جليديًا يحيط بالقارة، انخفض حجم 71 منها، مما أدى إلى إطلاق 7.5 تريليون طن من المياه الذائبة في المحيطات. وقد انخفض حجم الجروف الجليدية الموجودة على الجانب الغربي من القارة القطبية الجنوبية، والتي تتعرض للمياه الدافئة، إلى حد كبير، في حين أن تلك الموجودة على الجانب الشرقي، والتي تحميها المياه الباردة بالقرب من الساحل، إما ظلت على حالها أو زادت في الحجم. ويعادل هذا الخسارة الصافية للجليد 7.5 تريليون طن.

واستخدمت الدراسة، التي نشرت في مجلة Scientific Advances، أكثر من 100,000 صورة رادارية عبر الأقمار الصناعية لتقييم صحة الرفوف الجليدية. ووجد الباحثون أن الجانب الغربي من القارة القطبية الجنوبية يتمتع بدرجات حرارة مياه أكثر دفئا في قاع البحر، تقترب من درجتين مئويتين، وهي دافئة بما يكفي لإذابة الجليد فوقها. من ناحية أخرى، يعاني الجانب الشرقي من درجات حرارة البحر الباردة.

وستكون للأرفف الجليدية المتقلصة عواقب وخيمة على الدورة الدموية للمحيطات العالمية، حيث تعمل بمثابة "حزام ناقل" ينقل العناصر الغذائية والحرارة والكربون. يضيف ذوبان الجليد المياه العذبة إلى مياه المحيط المالحة، مما يجعلها أخف وزنا وأبطأ في الغرق، مما يضعف نظام الدورة الدموية. ووجدت الدراسة أيضًا أن ما يقرب من نصف الجروف الجليدية تتقلص دون أي علامات على التعافي، على عكس التوقعات بأنها ستمر بدورات من الانكماش يتبعها إعادة النمو.

ويشير الدكتور بنجامين دافيسون، الباحث الرئيسي في الدراسة، إلى أن ظاهرة الاحتباس الحراري التي يسببها الإنسان هي على الأرجح السبب الرئيسي لفقدان الجليد. ولو كانت الخسارة ناجمة عن تغير المناخ الطبيعي، لكانت هناك علامات على إعادة نمو الجليد على الرفوف الجليدية الغربية.

تلعب الرفوف الجليدية دورًا حاسمًا في إبطاء تدفق الجليد من الأنهار الجليدية إلى المحيطات. وعندما تضعف الجروف الجليدية أو يقل حجمها، فإن معدل الجليد المفقود من الأنهار الجليدية يزداد. ومن الجدير بالذكر أن جرف جيتز الجليدي شهد أكبر خسارة للجليد، حيث فقد 1.9 تريليون طن خلال فترة الدراسة. وكانت غالبية هذه الخسارة بسبب الذوبان عند قاعدة الجرف الجليدي، وليس بسبب الانفصال.

وبينما تسلط الدراسة الضوء على الاستنزاف المستمر للأرفف الجليدية بسبب الذوبان والانفصال، فإن الجرف الجليدي العامري الواقع على الجانب الشرقي من القارة القطبية الجنوبية اكتسب بالفعل 1.2 تريليون طن من الجليد بسبب محيطه الأكثر برودة. يوفر هذا البحث مقياسًا أساسيًا لتتبع التغيرات المستقبلية مع استمرار ارتفاع درجة حرارة المناخ.

مصادر:

- الدراسة التي أجراها باحثون في جامعة ليدز

– نشر في مجلة التقدم العلمي