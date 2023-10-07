شياطين الغبار على المريخ: المثابرة تراقب

تعد شياطين الغبار، وهي أعمدة دوامية من المواد السطحية السائبة، أكثر شيوعًا في نصف الكرة الشمالي للمريخ خلال موسم الصيف. تقوم المركبة الجوالة بيرسيفيرانس الموجودة حاليًا في نصف الكرة الشمالي بمراقبة بيئة المريخ بشكل نشط في جميع الاتجاهات لدراسة هذه الظواهر الطبيعية وربما التقاطها.

شياطين الغبار على المريخ تشبه نظيراتها على الأرض ولكن لها بعض الخصائص المميزة. وتتشكل عندما يسخن سطح المريخ، مما يؤدي إلى اختلافات في درجات الحرارة تحفز الرياح المحلية. عندما تلتقط هذه الرياح الغبار والرمال السائبة، فإنها تشكل دوامات دوارة يمكن أن يصل ارتفاعها إلى عدة كيلومترات.

على الرغم من أن شياطين الغبار تكون أكثر انتشارًا خلال فصل الصيف على المريخ، إلا أن التنبؤ بتكوينها يظل أمرًا صعبًا. لذلك، تراقب المثابرة باستمرار المشهد المريخي. ومن خلال مراقبة المناطق المحيطة في جميع الاتجاهات، تهدف المركبة إلى التقاط بيانات وصور قيمة لشياطين الغبار، مما يساهم في فهم أفضل لتكوينها وسلوكها على هذا الكوكب البعيد.

يعد فهم شياطين غبار المريخ أمرًا بالغ الأهمية لأسباب متعددة. أولاً، تلعب دورًا مهمًا في نظام الطقس المريخي، حيث تعيد توزيع الغبار عبر سطح الكوكب وتؤثر على ديناميكيات الغلاف الجوي. ثانيًا، يمكن أن تساعد دراسة هذه الظواهر الجوية في تسليط الضوء على المخاطر المحتملة التي قد تشكلها على البعثات البشرية المستقبلية إلى المريخ. تمتلك شياطين الغبار القدرة على التأثير على عمليات المركبات الفضائية وسلامة الطاقم.

إن جهود بيرسيفيرانس المستمرة لرصد شياطين الغبار على المريخ تزود العلماء بثروة من البيانات والملاحظات. تساهم هذه النتائج في فهمنا لأنماط الطقس على الكواكب، وتوفر نظرة ثاقبة للنشاط الجيولوجي على المريخ، وتساعد في التخطيط للبعثات المستقبلية إلى الكوكب الأحمر.

مصادر:

- ناسا - الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء