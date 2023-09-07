يكشف الضوء المستقطب عن المجال المغناطيسي في المجرة البعيدة

توصل العلماء الذين يستخدمون مصفوفة أتاكاما المليمترية/تحت المليمترية الكبيرة (ALMA) إلى اكتشاف رائد للمجال المغناطيسي في مجرة ​​بعيدة. يؤدي هذا الاكتشاف إلى تأخير الجدول الزمني لتشكل المجالات المغناطيسية حول المجرات. لاحظ الباحثون مجرة ​​تسمى 9io9، وهي مجرة ​​ذات انزياح أحمر قدره z = 2.6، باستخدام ALMA في شمال تشيلي.

ومن خلال دراسة الغبار الموجود في 9io9، تمكن الفريق من اكتشاف المجال المغناطيسي للمجرة. عند وجود مجال مغناطيسي، تصطف حبيبات الغبار وتبعث ضوءًا مستقطبًا. سبق أن تم استخدام تقنية المراقبة هذه لدراسة المجال المغناطيسي المحيط بالثقب الأسود الهائل في ميسييه 87.

يتكون المجال المغناطيسي في 9io9 بالكامل ولكنه أضعف بحوالي 1000 مرة من مجال الأرض. ومع ذلك، فهو يمتد عبر ما يقرب من 16,000 سنة ضوئية، مما يجعله أكبر بكثير من المجال المغناطيسي للأرض. ويعتقد الباحثون أن تشكل النجوم المكثف في الكون المبكر ربما ساهم في تطوير مثل هذه المجالات المغناطيسية واسعة النطاق.

إن فهم كيفية تشكل الحقول المغناطيسية وتطورها في المجرات أمر بالغ الأهمية لعلماء الفلك لحل لغز الكون المبكر. يوفر هذا الاكتشاف رؤى قيمة حول تكوين المجالات المغناطيسية على نطاق المجرة ويقدم أدلة حول المجالات المغناطيسية في المجرات الأخرى.

يعد اكتشاف المجال المغناطيسي في 9io9 هو أبعد مجال مغناطيسي مجري تم رصده حتى الآن. يشير هذا إلى أن المجالات المغناطيسية ربما كانت موجودة في المجرات في وقت أبكر بكثير مما كان يُعتقد سابقًا. يمكن أن تؤدي الملاحظات المستقبلية للمجرات القديمة المماثلة إلى تعزيز فهمنا لمدى شيوع المجالات المغناطيسية في الكون المبكر.

المصدر: المرصد الأوروبي الجنوبي (ESO)