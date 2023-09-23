كسوف الشمس "حلقة النار" سيزين سماء الولايات المتحدة

سيكون حدث سماوي نادر يُعرف باسم كسوف الشمس الحلقي، والذي يشار إليه أيضًا باسم كسوف الشمس "حلقة النار"، مرئيًا في سماء الولايات المتحدة يوم السبت 14 أكتوبر. وخلال هذا النوع من الكسوف، يكون القمر في مركز أبعد نقطة في مداره عن الأرض، مما يحجب الشمس جزئيًا ويخلق حلقة مشرقة من ضوء الشمس حول القمر.

لا يمكن رؤية الكسوف الحلقي إلا ضمن مسار حلقي ضيق يمتد من ولاية أوريغون إلى تكساس وأجزاء من المكسيك وأمريكا الوسطى وأمريكا الجنوبية. وفي الولايات المتحدة، سيبدأ الكسوف في ولاية أوريغون الساعة 9:13 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ وينتهي في تكساس الساعة 12:03 ظهرًا بتوقيت المحيط الهادئ. وخارج هذا المسار، سيظل الناس في الولايات المتحدة المتجاورة وبورتوريكو وأجزاء من ألاسكا وهاواي قادرين على مشاهدة كسوف جزئي للشمس حيث يغطي القمر جزءًا من الشمس دون خلق تأثير "حلقة النار".

ولملاحظة الكسوف بأمان، يجب على المشاهدين استخدام حماية خاصة للعين مثل نظارات الكسوف أو مرشح شمسي متخصص. ويمكن أيضًا استخدام طرق المشاهدة غير المباشرة، مثل جهاز العرض ذو الثقب، لمشاهدة الكسوف دون النظر مباشرة إلى الشمس.

ستوفر ناسا تغطية حية لكسوف الشمس الحلقي على تلفزيون ناسا والموقع الإلكتروني للوكالة ومنصات التواصل الاجتماعي من الساعة 11:30 صباحًا حتى 1:15 ظهرًا، بالإضافة إلى ذلك، سيتم عقد مؤتمر إعلامي عبر الهاتف يوم الثلاثاء 26 سبتمبر الساعة 4 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة. لمناقشة كسوف الشمس.

من المهم أن نلاحظ أن هذا الكسوف الحلقي للشمس هو مجرد معاينة لكسوف الشمس الكبير التالي، وهو كسوف كلي للشمس، والذي من المقرر أن يحدث في 8 أبريل 2024. وسيعبر كسوف الشمس الكلي الولايات المتحدة من تكساس إلى ماين، مما يعرض ظاهرة سماوية أخرى لا تصدق لمراقبي السماء.

المصدر وكالة ناسا للشمس والفضاء (@NASASun)