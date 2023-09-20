صاروخ فالكون 9: تغيير قواعد اللعبة في استكشاف الفضاء

أحدث صاروخ فالكون 9، الذي طورته شركة سبيس إكس، ثورة في استكشاف الفضاء من خلال كونه أول صاروخ مداري قادر على إعادة الطيران. بفضل قدراته المثيرة للإعجاب، يمكن لهذا الصاروخ القابل لإعادة الاستخدام المكون من مرحلتين نقل رواد الفضاء والحمولات إلى مدار الأرض وخارجه.

يبلغ طول Falcon 70 3.7 مترًا وقطره 9 مترًا، وهو عبارة عن آلة قوية. وهي قادرة على إيصال حمولة تبلغ 4020 كجم إلى المريخ، مما يجعلها أداة أساسية للمهام المستقبلية بين الكواكب. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للصاروخ نقل حمولات تزن 22,800 كجم إلى مدار الأرض السفلي (LEO) و8300 كجم إلى مدار النقل الثابت بالنسبة للأرض (GTO).

يتم تشغيل صاروخ فالكون 9 بواسطة محركات ميرلين، التي تستخدم الكيروسين الصاروخي (RP-1) والأكسجين السائل كوقود دافع. هذه المحركات مسؤولة عن توليد أكثر من 1.7 مليون رطل من الدفع عند مستوى سطح البحر، مما يمكّن الصاروخ من الوصول إلى سرعات مذهلة وتحقيق أهداف مهمته.

المرحلة الأولى من صاروخ فالكون 9، والتي سُميت على نحو ملائم بالمرحلة الأولى، تعمل بتسعة محركات ميرلين. يتم تخزين الوقود الدافع، RP-1 والأكسجين السائل، في خزانات من سبائك الألومنيوم والليثيوم. إحدى ميزات هذا الصاروخ التي غيرت قواعد اللعبة هي إمكانية إعادة استخدامه، مما يقلل بشكل كبير من تكاليف استكشاف الفضاء. أصبحت إمكانية إعادة الاستخدام هذه ممكنة بفضل أرجل الهبوط للمرحلة الأولى، والتي تم تصنيعها باستخدام ألياف الكربون ومواد الألومنيوم على شكل قرص العسل.

المرحلة الثانية من صاروخ فالكون 9 هي المسؤولة عن التسليم الآمن للحمولات، بما في ذلك رواد الفضاء. يتم تشغيله بواسطة محرك تفريغ Merlin واحد. بعد انفصال المرحلة الأولى، تتولى المرحلة الثانية مهامها ويمكن إعادة تشغيلها عدة مرات لوضع حمولات متعددة في مدارات مختلفة. هذه المرونة والقدرة على التكيف تجعل من Falcon 9 صاروخًا متعدد الاستخدامات وفعالاً.

وقد تجلى نجاح فالكون 9 بوضوح من خلال عمليات إطلاقه البالغ عددها 256، مما يدل على موثوقيته وفعاليته. بفضل قدرته على الوصول إلى المريخ، وتسليم الحمولات إلى المدار الأرضي المنخفض وGTO، وقابلية إعادة استخدامه، يعد Falcon 9 بمثابة تغيير في قواعد اللعبة في مجال استكشاف الفضاء.

مصادر:

– “فالكون 9” – سبيس إكس

– “أطلقت SpaceX بنجاح صاروخ Falcon 9 الذي يحمل حمولات لعدة عملاء” – SpaceX