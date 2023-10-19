المذنب البركاني الجليدي يتجه نحو الأرض: 12P/Pons-Brooks

يتجه حاليًا مذنب بركاني بارد ضخم يُعرف باسم 12P/Pons-Brooks نحو الأرض. وقد اندلع هذا المذنب، الذي يبلغ حجمه ثلاثة أضعاف حجم جبل إيفرست، مؤخرًا في 5 أكتوبر، مسجلاً انفجاره الثاني خلال الأشهر الأربعة الماضية.

ما يجعل هذا المذنب فريدا هو تكوينه. وفقًا لموقع Dailymail، يتكون 12P/Pons-Brooks من الجليد والغبار والغازات، مما يخلق ظاهرة مشابهة للكربونات في زجاجة المشروبات الغازية. ويقدر أن قطر النواة الصلبة للمذنب يبلغ 18.6 ميلا (30 كيلومترا)، وعندما تسخنها الشمس، يتراكم الضغط في الداخل حتى يحدث انفجار، ويطلق الحطام المتجمد من خلال كسور في قشرة النواة.

وخلال الانفجار الأخير، لاحظ المراقبون أن الغيبوبة، وهي سحابة الغاز المحيطة بالنواة، تبدو وكأنها لها "قرون". لا يزال السبب الدقيق لهذا الشكل الذي يشبه القرن غير معروف، لكن الخبراء يعتقدون أنه قد يكون بسبب الشكل الغريب لفتحة البركان الجليدي ونوع من الانسداد الذي يتسبب في طرد المواد في نمط تدفق فريد. حتى أن البعض قارن مظهر المذنب بمركبة ميلينيوم فالكون الفضائية من حرب النجوم.

وعلى الرغم من مسارها وشكلها المخيفين، لا يوجد تهديد مباشر بحدوث "تأثير عميق" من 12 بي/بونس بروكس. ولن يكون المذنب مرئيا بالعين المجردة إلا بعد مروره بالقرب من الأرض عام 2024، ولن يعود إلى جوارنا حتى عام 2095. ومع ذلك، إذا استمر المذنب في الانفجار، فقد يجذب المزيد من الاهتمام في السنوات المقبلة.

12P/Pons-Brooks هو واحد من 20 مذنبًا معروفًا ببراكين جليدية نشطة، وقد تم التعرف عليه لأول مرة بواسطة جان لويس بونس في يوليو 1812.

مصادر:

- بريد يومي

– نيويورك بوست

– أرشيف طقس الفضاء